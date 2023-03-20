姊阻弟赴杜拜打工　機場撕護照遭掐脖！主謀竟嗆：會找人打妳

▲一家人到機場阻止弟弟到杜拜打工，趁空擋把弟弟的護照撕了。（圖／民眾提供）

記者劉人豪／綜合報導

一名曾姓女子表示，就讀體大的24歲弟弟突然說要去杜拜打工，可月賺1萬5千元人民幣（約新台幣6萬6717元），她跟家人都認為這是詐騙，怕弟弟一去被拘禁賣器官，全家人到機場堵人，搶走弟弟的護照後撕爛。曾女接受《ETtoday新聞雲》採訪時指出，事後弟弟氣得避不見面，至今無法聯繫，而騙弟弟飛杜拜的主謀還嗆她「我會找人打妳」，擔心弟弟補辦好護照，一樣會飛過去。

▲曾女表示，弟弟(左三)是縣運紀錄的保持人。（圖／民眾提供）

曾女在臉書「爆料公社」發文指出，弟弟獨自在台中住，2月中突然說在酒吧認識的朋友，要帶他去杜拜打工賺錢，月薪有1萬5千元人民幣，讓他決定辦休學、工作辭職、租屋處也退掉，執意要去，「說他成年了24歲了，有自己的權利過自己的生活」。

▲曾女說主謀加她後，有發所謂的換匯公司營業證給她們看，但一查發現證照是建材公司，根本是假的，工作證也只是居留證而已。（圖／民眾提供）

後來弟弟不跟家人聯絡，曾女到警局報了失蹤人口，直到3月14日，警方收到弟弟撤銷失蹤人口筆錄的消息，全家人趕到桃園機場，在飛杜拜的櫃台堵人，「搶了他的護照他就掐我的脖子，在機場跟我大打出手六親不認」，並趁機把護照撕爛，弟弟雖一度放棄離開機場，但怕他護照補辦好，隨時就飛過去了。

▲曾女說，雖然是匿名文章，但她一看就覺得是弟弟本人，回文勸他。（圖／民眾提供）

曾女向《ETtoday新聞雲》表示，事發後弟弟有在臉書「爆料公社」留言，雖然是匿名的但是她一看就曉得是弟弟，該篇留言弟弟說，他從沒講過去杜拜是要賺大錢，單純搶走護照就算了，但氣的是被姊姊說先出手攻擊，「只講我掐她脖子，怎麼沒有講衝過來就動手一直打?」曾女回文好言相勸，不曉得弟弟是不是有聽進去。

曾女指出，弟弟還是縣運紀錄的保持人，他本來真的很乖很努力練習游泳，一年365天都泡在水裡，都沒休息幾天，這次鬧出風波，真的是被那個酒吧認識的主謀洗腦了，機場撕護照後，至今都聯絡不到弟弟，而且主謀得知弟弟沒搭機前往杜拜，還跟她嗆聲說「第一次遇到員工過來可以班機誤點的」、「我怕我會找人打妳」。

▲曾女說，主謀是弟弟同學的學長，說弟弟過去杜拜後會準備別墅當住宿地點。（圖／民眾提供）

曾女怒批，這就是詐騙人蛇集團想把弟弟騙去杜拜，希望藉此機會提醒大家，不要輕易地就被騙出國，也希望認識她弟弟的親朋好友幫忙勸勸，別讓家人以及阿嬤、外婆擔心。