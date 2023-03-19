超商「4款義大利麵新品」來了！烤雞＋起司鋪滿麵上　配飲料省10元

▲萊爾富推出全新義大利麵品牌，一口氣推出4款新口味。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

許多人早、中、晚餐都會買超商鮮食，為了讓民眾有更豐富的選擇，就有超商推出全新義大利麵品牌，一次帶來4款新品，其中有超邪惡的「法式烤雞乳酪白醬義大利麵」，香噴噴的嫩烤雞腿肉與起司鋪在麵上，搭配香濃白醬，一吃就愛上，且這些新品即日起搭配指定飲品一起買可省10元。

萊爾富推出全新義大利麵品牌「Mi piace」，Mi piace源自義大利文「我喜歡的」意思，期望成為民眾心中「我最喜歡的」義大利麵品牌。這次以3款經典口味開發4款新品，首推「白醬蛤蠣義大利麵」，麵條包覆滿滿白醬，搭配鮮嫩蛤蠣，口味鮮甜濃郁。

▲即日起至4/4止，只要購買Mi piace系列義大利麵，搭配指定飲品可省10元。

「法式烤雞乳酪白醬義大利麵」使用特調白醬為基底，並在麵上鋪滿切達起司與嫩雞腿肉，一口肉一口麵超過癮；「紅醬燻腸義大利麵」將番茄肉醬加入碎番茄粒增添風味，搭配Q彈切片燻腸、撒上香濃起司絲，口味相當有層次；「青醬燻雞義大利麵」在麵上淋滿香噴噴的青醬，在加入鹹香夠味的燻雞肉，越吃越涮嘴。

為慶祝義大利麵新品牌上市，萊爾富自即日起至4/4前也推出優惠，只要購買Mi piace系列義大利麵，搭配指定飲品即可省10元，會員還可再享Hi點5倍送。

▲7-11開賣超Q「柯基屁屁麵包」，即日起開放預購。（圖／記者周姈姈攝，下同）

7-11預購推出超療癒新品「柯基屁屁麵包」，以手工捏出柯基黃、白相間的屁屁麵包造型，再灌入巧克力與芋泥餡，1包4入能一次吃到雙口味，超級幸福。

▲「柯基屁屁麵包」咬下是巧克力、芋泥餡。

另外，7-11門市也將開賣日、韓、泰、菲律賓等6海島勝地限定商品，3/22起至4/18止，首推日本沖繩限定黑糖脆餅，產地紅糖撒上椒鹽鹹脆爽口，還有使用韓國濟州島特有石頭爺爺為元素製成的造型軟糖，能嚐到酸甜蜜柑口味，以及Q彈咀嚼系濟州Boorabong吸吸蒟蒻果凍，使用在地漢拏橘製成，冰鎮吃更過癮。

▲7-11門市將在3/22起開賣日、韓、泰、菲律賓等6海島勝地限定零食。

