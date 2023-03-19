公教退撫新制7月上路　林濁水見「缺口」批：年改成果被澎風美化

▲民進黨政府當年推動年金改革，引來大批退休軍公教人員抗議。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

2023年7月1日之後的新進公務人員，將從「確定給付制」改為「確定提撥制」，卻使舊制的退撫基金提前出現財務缺口。前民進黨立委林濁水批評，可見當時年改成果被澎風美化，政府拍板撥補說會止血，但止了今天的血，明天再流，「不斷失血不斷輸血，哪有止血這一回事？」

根據退撫新制，適用人員初任到職時，將設立個人專戶，與政府共同按月撥繳退撫儲金費用，強制提撥費率為15%；其中由公務人員負擔35%，政府負擔65%，公務人員也可自願增加提繳到個人專戶、每月上限5.25％，提繳費用不計入提繳年度薪資收入課稅。

然而，現行退撫基金未來不再有初任公職人員提撥收入，將面臨用罄問題，為保障現職及已退休公務人員領取退撫給予權益，立法院去年底通過相關修法，明定由政府撥補，於退撫新制實施日起，分年編列預算補助退撫基金。

林濁水指出，雖然有年改，但其實為德不卒，才變成如今舊制老公務員靠吃掉年輕公務員的儲金吃得太過份了，不能這樣吃了，財務就有缺口。當時民進黨團堅持要改徹底點、公平點，可惜被總統用大力擋掉了，雙方還鬧得很僵。

林濁水批評，面對缺口，立法院已通過撥補規定，政府說這就「也會止血」，但那些過去吃年青公務員而肥的人，現在吃大家的稅金繼續肥，根本沒有止血。