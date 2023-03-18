結合社區！校友員工齊健走　環球科大校園充滿恩典

▲在地標愛月樓廣場高舉「愛」的信仰，邀集教職員生、校友、社區民眾一起參加活動，以在眾人集氣之下，永續校務發展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）（下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

在環球科技大學各界友好單位、好朋友們一同響應、支持下，一同在環球科技大學校園中，發起「充滿恩典」健走活動，在地標愛月樓廣場高舉「愛」的信仰，邀集教職員生、校友、社區民眾一起在「充滿恩典」的校園健走活動，並邀請該校教職員工、校友參加本活動，以在眾人集氣之下，永續校務發展。

「凡流淚撒種的，必歡呼收割」，1989年環球科技大學創辦人許文志先生以在「沒有希望的地方，創造希望」，籌設環球商業專科學校至今，在沒有企業財團的支持下，歷經環球商專改制技術學院、改名科技大學。

環球是雲林縣唯一的私立科大，校園占地30公頃，是一個兼具生態、環保、人文與教育的優質教育環境。環科大指出，近年國內高等教育校院受到大環境的嚴苛衝擊，位於偏鄉的環球科大更是備受挫折與挑戰更是嚴苛。

內憂外患之際全體教職員生仍積極辦學，積極學習並有良好成績，七次教育部技職之光 (包括2021年)、2022教育部大專院校特殊教育服務獎、2022國際創新發明金牌 銀牌、2021國際廚藝美食金牌、2022國際美容美髮冠軍、2022校園金質旅遊行程競賽設計獎、2022進用原住民族機關特優獎。

環科大說明，環球科大一直以來秉持著真愛辦學，無論是對於境外學生專業技能的培訓，特色系所的辦學特色，以及原住民學生與身心障礙學生的照顧與教育等活動在雲林這片土地，國內外都是有目共睹。這次，由社區人士發起了凝聚「充滿恩典」，及所有環球人一起在校園健走以感謝、感恩的態度，希望學校永續，擴張教育=愛的國度。