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落實身權公約尊重家居與家庭　王曉書分享身障女性婚育經驗

▲台南市社會局18日於永康市立圖書館新總館，舉辦「咖啡圓桌~身障女性的愛與情」工作坊，邀請新聞主播暨聽障名模王曉書，現身分享自身婚育經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市社會局18日於永康市立圖書館新總館，舉辦「咖啡圓桌~身障女性的愛與情」工作坊，邀請新聞主播暨聽障名模王曉書，現身分享自身婚育經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實台南市多元共融、全齡共好的施政理念，台南市社會局18日於永康市立圖書館新總館，舉辦「咖啡圓桌~身障女性的愛與情」工作坊，邀請新聞主播暨聽障名模王曉書，現身分享自身婚育經驗，社會局長盧禹璁與13個身障團體齊聚一堂，一起對話身障女性婚育支持服務的願景。

▲台南市社會局18日於永康市立圖書館新總館，舉辦「咖啡圓桌~身障女性的愛與情」工作坊，邀請新聞主播暨聽障名模王曉書，現身分享自身婚育經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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社會局指出，王曉書與現場民眾分享時提到，雖然她是一位聽障者，仍勇於挑戰生命中的各種可能，透過熱情與努力，她成為模特兒、電視節目主持人、新聞主播、作家、舞台劇演員；她同時也是一位母親，育有兩名子女。

▲台南市社會局18日於永康市立圖書館新總館，舉辦「咖啡圓桌~身障女性的愛與情」工作坊，邀請新聞主播暨聽障名模王曉書，現身分享自身婚育經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王曉書表示，聽損的障礙非但沒有成為兒女與她相處的絆腳石，反而形成與子女間特殊的相處模式，王曉書鼓勵其他身障女性，將生命中的困境化為力量，面對人生百態，勇於拓展生活想像，撰寫屬於自己的生命故事。

▲台南市社會局18日於永康市立圖書館新總館，舉辦「咖啡圓桌~身障女性的愛與情」工作坊，邀請新聞主播暨聽障名模王曉書，現身分享自身婚育經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局長盧禹璁表示，台南市截至今年2月底計有9萬8413名身心障礙者，其中育齡婦女（15至49歲之障礙女性）共8572名，依據台南市2021年度身心障礙者生活狀況調查報告，現有或曾有婚姻關係之身心障礙者占73％，目前育有子女之身心障礙者占70％。由於身心障礙女性在懷孕、生育及養育子女的過程，面臨到更多的挑戰和困難，包括身體上的不適和疼痛，心理上的壓力和焦慮，與家人子女的溝通互動，以及社會上的異樣眼光，各界應該要給予關心和支持身心障礙女性，提供必要的支持和幫助，以落實身心障礙者權利公約（CRPD）第23條-「尊重家居與家庭」之精神。

▲台南市社會局18日於永康市立圖書館新總館，舉辦「咖啡圓桌~身障女性的愛與情」工作坊，邀請新聞主播暨聽障名模王曉書，現身分享自身婚育經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長重視婦女褔利，為推動性別平權、全齡共好的施政理念，市府團隊以實際行動支持婚育家庭，並提供婦女朋友必要褔利措施，除提供托育補助、育兒津貼、免費產檢、居家托育、臨時托育等各項服務外，對於身心障礙女性也特別提供居家安胎、到宅坐月子、到宅育兒指導等服務，讓身心障礙父母懷孕及生育期間能獲得完善支持，讓台南成為一座安心生養、幸福有愛的溫暖城市。

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