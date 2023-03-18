快訊／本土+7825、增35死！輕症免隔倒數2天　羅一鈞曝後續通報趨勢

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠疫情穩定下降，中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增7825例本土病例及201例境外移入；另確診個案中新增35例死亡。指揮中心發言人羅一鈞表示，目前Rt值約0.9，預估感染人數到清明連假之前仍然會呈下降趨勢。

今日本土病例7825例，較上周同日減少7.3%。指揮中心近期持續鬆綁防疫政策，3/20將實施新冠輕症免隔離通報，但建議進行「0+n自主健康管理」；僅有符合COVID-19併發症(中重症)條件民眾需通報並隔離治療。羅一鈞表示，目前國內新冠的有效再生數Rt值約0.9（代表每1個確診者可以傳播給0.9人），預估感染人數到清明連假之前仍然會呈下降趨勢。

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▲指揮中心3/18公布新冠疫情統計資訊。（圖／指揮中心提供）

下周一到下周日是緩衝期，仍容許依舊病例定義3/19前陽性輕症通報進來，但數字應該會一天比一天少。實際上3/19陽性幾乎都會在3/19-3/21通報，因此公布數從3/23開始應該會看到明顯減少到為現在公布數的5-10%，反映實際的中重症病例數。

指揮中心再次呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。另亦提醒持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身健康。