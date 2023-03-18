BLACKPINK門票「綁Gogoro不拆賣」　粉絲急喊要！網見價格：超划算

▲這組合超狂！（圖／翻攝自Facebook／Blackpink 2022世界巡迴演唱會［3/18台灣高雄場］world tour資訊交流/票券周邊買賣）

記者曾筠淇／綜合報導

南韓超人氣女團BLACKPINK高雄站演唱會將於今（18日）晚、明（19日）晚登場！一直到這兩天，都還有網友在相關社團求票。值得一提的是，就有賣家出奇招，將Gogoro和BLACKPINK的票一起賣，且「不拆賣」。販售文章曝光後，引發討論。

這名網友在臉書社團「Blackpink 2022世界巡迴演唱會［3/18台灣高雄場］world tour資訊交流/票券周邊買賣」上發文表示，Gogoro要價5萬5000元，連同BLACKPINK的票一起賣，2張票都是1區12排8800元的座位。

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原PO還在文中補充，他的Gogoro里程數是2萬7000公里，傾向在台南面交，有意購買的人可以分期或貸款。

▲有網友有興趣購買。（圖／翻攝自Facebook／Blackpink 2022世界巡迴演唱會［3/18台灣高雄場］world tour資訊交流/票券周邊買賣）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「比1張7萬省耶」、「欸我覺得超划算欸！幫推」、「這組合我服了」、「下一篇會出現房子+票的嗎」、「這個是買演唱會票然後綁Gogoro嗎」、「不知道有沒有人跟房子一起賣」、「這樣也可以」。

而這樣的組合也真有人有意買單，底下就有網友回應「私」、「要」；原PO也已私訊聯繫。