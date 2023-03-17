　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐時：習近平訪俄羅斯　牽動烏克蘭戰爭和美中對立

▲▼普丁,習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國家主席習近平將於20日訪問俄羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

中國國家主席習近平將於20日訪問俄羅斯，這是俄國對烏克蘭發動全面侵略以來習近平首度對俄國是訪問。他預計與俄國總統普丁舉行的會談可能對俄烏戰爭及美中關係有廣泛影響。

根據中國外交部今天宣布的消息，習近平應普丁（Vladimir Putin）邀請，將於20日至22日對俄羅斯進行國是訪問。克里姆林宮也發布聲明證實這項消息。

美國「紐約時報」（The New York Times）報導，由於中國在外交與經濟上支持俄羅斯，令美國與歐洲感到不滿，歐美領袖將密切觀察習近平這趟訪俄行。

中俄維持深度戰略關係，因為兩國理念相同，也都是擁有核武的強權國家，皆尋求削弱美國在地緣政治上的優勢地位。

中國外交部在聲明中未提及習近平訪問行程細節。克里姆林宮則表示，習近平訪俄期間，雙方對話將環繞兩國之間的「全面夥伴關係與戰略合作」。

中國標榜是俄烏戰爭中立的一方，尋求協助調停。2月24日戰爭屆滿一週年當天，北京發布含12項的「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件。但文件遭西方領袖普遍批評，稱內容缺乏具體方案，且為了避免傷害中俄關係而未提出要求。

習近平尋求打造全球政治家形象，尤其是上週北京斡旋促成沙烏地阿拉伯與伊朗意外達成協議恢復外交關係。兩國先前已進行過廣泛對話，並表達願意修補關係。

然而，調停戰爭會是更艱難許多的挑戰。俄烏戰事持續，且雙方目前看起來都未準備進行談判來結束戰火。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）13日表示，美國一直鼓勵習近平與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對話。美國總統拜登政府認為，這可能讓北京對提供武器給俄羅斯用於烏克蘭的計畫重新考慮。華府稱中國有這類計畫，但北京否認。

蘇利文當時指出，習近平與澤倫斯基談話「會是一件好事。因為這或許能讓中華人民共和國對待（俄烏戰爭）的方式更平衡、看待角度更全面」。他還說，美方希望這樣的對話「能繼續讓他們（中方）打消選擇提供致命軍援給俄羅斯的念頭」。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
蘿莉塔在父親告別式上槓小三　「野女人就是她」
快訊／普發6000元　客服專線這天啟動！
當初婉拒多虧蔡其昌「救援」　張育成：永遠不會忘記這一年
快訊／台北82歲翁撞死19歲高中生　裁定5萬元交保
快訊／張育成現身開球！全場嗨喊「永遠忠誠」
3兒全染諾羅！　老公「1超懶舉動」害中鏢
蔡瑞雪帶「超正親姊」飛韓國！　路邊身影被捕捉
繼父長年猥褻！　少女報案才知「他是親爹」
25歲女開CRV撞勞斯萊斯！初估維修費250萬　網驚：賠到脫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐時：習近平訪俄羅斯　牽動烏克蘭戰爭和美中對立

快訊／26年來首位！金融時報：德國部長級官員21日訪台

《浪漫速成班》翻版？高樓公寓窗戶「遭鋼珠打破」　嫌犯身份曝光

變態醫生狂傳下體照　轟炸性騷6女實習生！懲處結果讓人傻眼

怒控繼父長年猥褻！　16歲少女報案才知「原來他是親爹」

男載孕妻出車禍2屍3命　獨留3歲兒「見遺照喊爸媽」讓人心疼

美軍上將：恐怖組織ISIS-K將攻擊美國海外資產　最快時間點曝光

捍衛「數位主權」！紐西蘭跟進英美　國會裝置禁抖音

印度批准85億美元國防預算　支持本土軍工業

法國清潔員罷工10日　巴黎街頭堆積7600噸垃圾飄惡臭

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

威廉虧「敖犬40歲有老人味」XD　許效舜傳生子祕技：一發擊中

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

友人找宣傳車幫慶生引圍觀　壽星理髮中聽廣播：好丟臉

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

趙小僑女兒出生8個月「哭喊媽媽」！　她泛淚：值得用全部力氣來換

紐時：習近平訪俄羅斯　牽動烏克蘭戰爭和美中對立

快訊／26年來首位！金融時報：德國部長級官員21日訪台

《浪漫速成班》翻版？高樓公寓窗戶「遭鋼珠打破」　嫌犯身份曝光

變態醫生狂傳下體照　轟炸性騷6女實習生！懲處結果讓人傻眼

怒控繼父長年猥褻！　16歲少女報案才知「原來他是親爹」

男載孕妻出車禍2屍3命　獨留3歲兒「見遺照喊爸媽」讓人心疼

美軍上將：恐怖組織ISIS-K將攻擊美國海外資產　最快時間點曝光

捍衛「數位主權」！紐西蘭跟進英美　國會裝置禁抖音

印度批准85億美元國防預算　支持本土軍工業

法國清潔員罷工10日　巴黎街頭堆積7600噸垃圾飄惡臭

《黑暗榮耀》姜賢南「復仇唇膏」已絕版　5款平替色號一起成為最佳助攻

為何廣告要女人在月經運動？布衛生棉創辦人林念慈：放鬆流血很重要

羅蘭是動漫宅，自爆「只能愛2次元角色」　員工教育竟靠蘿莉動漫

丁文琪睽違18年復出演藝圈　林宥嘉發聲了...回應超甜蜜！

肚子脹恐是鹽吃太多！　身體冒6跡象「鈉含量超標」

「敬禮手勢」林威助也略懂　向張育成致敬：他讓世界看到

普發現金6000元　客服專線3／20正式啟動！

疫情擾亂供應鏈　美軍火商產能受阻延遲交貨

父親告別式上槓小三！　蘿莉塔台上致詞直指：野女人就是她

狂面試50人「卻0錄取」　人資吐超扯內幕：對不起應徵者

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

國際熱門新聞

AV女優「無罩」應援大谷翔平　女球迷美胸藏不住

男測DNA意外發現爸爸被綠　身世毀全家

夫捐腎給重病妻　卻驗出2人是兄妹

櫻花妹上「女風俗店」反被性侵　男妓亂象曝光

男大生「媽媽活」價碼曝　讚：陪睡風險比女生小

洪水變大刀！硬生生將道路劈成兩半…驚人影片曝

大銀行伸援第一共和銀行300億　美股勁揚371點

無人機42秒片打臉普丁　白宮斥俄「撒謊」

控繼父猥褻！少女報案才知他是親爹

即／習近平20日將赴俄進行國是訪問

夫妻出車禍2屍3命　3歲兒「見遺照喊爸媽」

和尚面前露乳！妹子曝要拍佛系A片

即／金融時報：德國部長級官員21日訪台

老婆婚後「長出落腮鬍」！　他得知真相怒離婚

更多熱門

相關新聞

疫情擾亂供應鏈　美軍火商產能受阻延遲交貨

疫情擾亂供應鏈　美軍火商產能受阻延遲交貨

俄烏戰爭導致武器需求量大增，美國軍火商訂單激增。但因疫情導致供應鏈中斷和勞力短缺，影響軍火商生產交貨時程。全球最大武器出口國美國的產能受到影響，武器供應鏈恢復尚需時間。

高速超車失控　卡車攔腰直撞釀2死

高速超車失控　卡車攔腰直撞釀2死

中俄元首會晤談論軍事援助？　

中俄元首會晤談論軍事援助？　

俄前總統懸賞4.6億　暗殺義大利國防長

俄前總統懸賞4.6億　暗殺義大利國防長

即／習近平20日將赴俄進行國是訪問

即／習近平20日將赴俄進行國是訪問

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia

讀者迴響

熱門新聞

她拍婚紗照「燙捲髮」準新郎氣炸

日女子大胃王菅原初代病逝享年59歲！　

重磅加盟！韓國啦啦隊女神加入桃猿

大支暴瘦遭傳因化療！深夜急發全身照

張忠謀：半導體全球化已死　晶片業停止成長進新賽局

快訊／二膽伙房兵陳嘉壎脫逃！今正式發布通緝

即／19歲高中男騎車上學被撞死　父母見屍淚崩

女同學吃全素！聚會「荒謬3要求」　全場嗆神X病

台灣豪宅史上最高單筆紀錄！　她「無貸款砸13.7億」創下

住網紅森林酒店她遭雨傘節咬毒發！酒店拒擔全責

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

千萬網紅被老公劈腿離婚！秒整形「我要讓他後悔」

國中生互嗆「我爸是黑道」　他撂40人打傷6孩替兒出氣

兄弟PS女孩3人離隊　補進前味全君白

陸網紅爆金門兵「獲贈一套房」　微博傻眼

更多

最夯影音

更多
漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿
餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面