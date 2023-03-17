紐時：習近平訪俄羅斯　牽動烏克蘭戰爭和美中對立

▲中國國家主席習近平將於20日訪問俄羅斯。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

中國國家主席習近平將於20日訪問俄羅斯，這是俄國對烏克蘭發動全面侵略以來習近平首度對俄國是訪問。他預計與俄國總統普丁舉行的會談可能對俄烏戰爭及美中關係有廣泛影響。

根據中國外交部今天宣布的消息，習近平應普丁（Vladimir Putin）邀請，將於20日至22日對俄羅斯進行國是訪問。克里姆林宮也發布聲明證實這項消息。

美國「紐約時報」（The New York Times）報導，由於中國在外交與經濟上支持俄羅斯，令美國與歐洲感到不滿，歐美領袖將密切觀察習近平這趟訪俄行。

中俄維持深度戰略關係，因為兩國理念相同，也都是擁有核武的強權國家，皆尋求削弱美國在地緣政治上的優勢地位。

中國外交部在聲明中未提及習近平訪問行程細節。克里姆林宮則表示，習近平訪俄期間，雙方對話將環繞兩國之間的「全面夥伴關係與戰略合作」。

中國標榜是俄烏戰爭中立的一方，尋求協助調停。2月24日戰爭屆滿一週年當天，北京發布含12項的「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件。但文件遭西方領袖普遍批評，稱內容缺乏具體方案，且為了避免傷害中俄關係而未提出要求。

習近平尋求打造全球政治家形象，尤其是上週北京斡旋促成沙烏地阿拉伯與伊朗意外達成協議恢復外交關係。兩國先前已進行過廣泛對話，並表達願意修補關係。

然而，調停戰爭會是更艱難許多的挑戰。俄烏戰事持續，且雙方目前看起來都未準備進行談判來結束戰火。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）13日表示，美國一直鼓勵習近平與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對話。美國總統拜登政府認為，這可能讓北京對提供武器給俄羅斯用於烏克蘭的計畫重新考慮。華府稱中國有這類計畫，但北京否認。

蘇利文當時指出，習近平與澤倫斯基談話「會是一件好事。因為這或許能讓中華人民共和國對待（俄烏戰爭）的方式更平衡、看待角度更全面」。他還說，美方希望這樣的對話「能繼續讓他們（中方）打消選擇提供致命軍援給俄羅斯的念頭」。