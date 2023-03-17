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疫情擾亂供應鏈　美軍火商產能受阻延遲交貨

▲▼美軍「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志影像／美聯社）

▲因疫情導致供應鏈中斷和勞力短缺，影響軍火商生產交貨時程，全球最大武器出口國美國的產能受到影響。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

俄烏戰爭導致武器需求量大增，美國軍火商訂單激增。但因疫情導致供應鏈中斷和勞力短缺，影響軍火商生產交貨時程。全球最大武器出口國美國的產能受到影響，武器供應鏈恢復尚需時間。

華爾街日報報導，武器供應商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）去年在俄羅斯入侵烏克蘭的頭兩週股價一度大漲20%，全球國防工業股2022年整體漲幅達32%。投資人預期俄烏戰爭會推升武器需求和銷量。

俄烏戰爭為二戰以來歐洲規模最大的戰爭，武器消耗速度驚人。根據美國國會研究處（Congressional Research Service, CRS），美國政府自戰爭爆發後承諾對烏克蘭安全援助金額累計已超過317億美元（約新台幣9685億元），援助內容包括提供烏克蘭各項武器，美國軍火製造商理論上獲利應大幅成長。

不過實際上，華爾街日報指出，截至今年1月，美國國防承包商自五角大廈獲得的合約僅有100億美元，直至2月、3月才加速取得進展。

此外，美國軍火製造商諸如洛克希德馬丁、雷神技術公司（Raytheon Technologies）日前都明確表示即便合約增加，其上游零組件廠商需要時間才能恢復疫情前的供貨能力。

自俄烏戰爭爆發後，美國陸續對烏克蘭提供軍事援助，不過大部分的武器是取自美軍原有庫存。去年8月，美國國防部向雷神技術公司訂購一批「刺針防空飛彈」（Stinger anti-aircraft missile），是該公司18年來自美國政府接獲的首批該類型武器訂單。

美國國防部主管武器採購及後勤支援的次長拉普蘭特（Bill LaPlante）指出，和平時期部分採購彈藥的預算被削減。在訂單日益下滑後，像是砲彈金屬外殼等關鍵零組件就僅剩下一間主要工廠負責生產供應。

俄烏戰爭開打之前，雷神公司仍有接獲海外客戶訂單，當時就已經發現部分上游廠商已退出市場，公司因此必須重新設計零組件應付產能。

2020年疫情爆發，軍火製造商初期雖試圖維持工廠運作，後來許多員工不堪壓力負荷紛紛掛病號；2021年秋天人力嚴重短缺導致原本就出現警訊的供應鏈問題惡化，承包商開始延遲交貨。

數個月過後俄烏戰爭爆發，武器需求量大增，彈藥庫存量下滑。

雷神公司執行長海斯（Gregory J. Hayes）表示，烏克蘭在去年12月之前已消耗掉整整13年所產製的武器量。

去年5月，洛克希德馬丁公司執行長泰克萊特（Jim Taiclet）表示將把「標槍飛彈」（Javelin missiles）生產能力從原本的2100枚增加到4000枚，但同時也預估因為零組件不足可能要花2年時間才能達到此目標。

紐約時報也報導，洛克希德馬丁公司以往每年產製60套「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，又稱海馬士），現已改為每週7日、每日24小時的速度生產，以期能提高每年生產量至96套。

隨著俄烏戰爭時間拉長，加上中國軍事威脅日益升高，美國和歐盟近期相繼儲備軍火同時加速採購，不過全球最大武器出口國美國的產能，恐受長期國防政策和疫情出現的人力短缺等因素影響，其供應鏈整體恢復尚需時間。

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