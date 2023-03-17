逃稅1360萬裝窮求分期10年！贈房+留學被揪出　富老闆急改B計畫

▲新北1名詹姓男子（面對鏡頭者）逃稅賴帳1360萬元，申請分期10年付款企圖拖延，見行政執行官填寫留置通知單要聲請管收，嚇得打消念頭，提出B方案表達誠意。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名詹姓男子2014年被查獲賣電話儲值卡短報2.6億元銷售額，經國稅局核定補稅與罰鍰，詹男拖欠其中2244萬餘元，行政執行署新北分署一路追討剩下1360萬餘元、下通牒再耍賴就聲請法院管收，詹男喊窮要求分期10年付款企圖搪塞，新北分署提前摸透他光是給老婆裝潢房子就豪擲660萬元，詹男因此趕緊提出B方案減為分期2年表達誠意，日前更一口氣付清欠款結案。

現年68歲的詹翁男於2014年間，因涉入一起空殼公司賣發票案，被調查局北部地區機動工作站約談後，揪出他短報銷售額逃漏稅的小秘密，國稅局查明詹男名下3家公司經營電話儲值卡生意，客源主要為外籍移工、很少索取發票，詹男藉此漏報銷售額2.6億餘元。

國稅局核定詹男須補稅外加罰鍰共2700多萬元，詹男僅付一半的補稅，剩下2244萬餘元打官司抗繳，2022年2月敗訴確定，隔年（2021年）6月移送新北分署強制執行，詹男被一路追討，包括房子被法拍、存款被查扣，去年（2022年）11月間尚欠1360萬餘元。

新北分署下通牒若再耍賴、將聲請法院管收。詹男喊窮自稱近幾年外籍移工大減、公司收支勉強打平，他靠每月1萬多元勞退金外加女兒接濟過活，去年12月底並提出分期10年、月繳11.5萬元的清償計畫，跟新北分署交涉時，詹翁男經意流露胸有成竹的自信，被新北分署當面戳破。

新北分署執行官攤開資料，細數詹男近10年外匯收入逾2000萬元、外匯支出高達6000多萬元，2020年到2021年也有多筆向電信業者消費紀錄，單筆金額10萬元到20萬元不等，代表詹男「口袋蠻深的」，但他連忙辯稱「不記得了」。

執行官再亮出底牌，指詹男存款1000萬元，其中660萬元匯給老婆裝潢房子、275萬元轉帳給女兒留學，有隱匿財產之嫌，當場告知要留置聲請管收，詹男見執行官來真的，趕緊說出B方案，願先繳納200萬元，其餘分23期付款、每期50萬元，詹男依約繳納250萬元後，日前更到國稅局一次還清餘款約1110萬元結案。