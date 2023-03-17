胡志明航班突取消！星宇航空道歉　「3／26~5／6多航班停飛原因曝」

▲星宇航空3/26起到5/6取消多數胡志明航班。（資料圖／星宇航空）

記者李姿慧／台北報導

近來不少民眾接獲星宇航空通知，包括3月、4月等部分飛越南胡志明班機取消，旅客湧入臉書社團「星宇航空討論區」抱怨，星宇航空說明，胡志明航線時間帶壅擠，經協調仍不理想，3月26日起到5月6日除特定7天維持往返航班外，其他日期航班則暫時取消，影響旅客深感抱歉，將協助更改票或退票。

昨天和今天不少旅客接獲星宇航空通知，3月、4月不少飛越南胡志明班機取消，受影響旅客湧入臉書社團「星宇航空討論區」抱怨，有網友說，他3月26日飛胡志明市，1個月前訂票錢已付清，突然接到停飛通知，剩下10天，越南行程都安排好了，真的讓人傻眼。

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對此，星宇航空表示，由於越南胡志明航線時間帶壅擠，雖經多次協調，星宇航空夏季班表時間仍不理想，故不得不調整3月26日至5月6日台北-胡志明市航班與起降時間。

星宇航空表示，考量4月初清明連續假期返鄉掃墓之旅運需求，仍將維持3月30、31日及4月1、4、5、8、9日台北-胡志明市往返航班，其他日期之台北-胡志明往返航班則暫時取消。對於受航班異動影響之旅客，星宇航空深感抱歉，將全力協助旅客更改航班及相關退票事宜。

星宇航空指出，2021年5月新冠疫情重創旅遊市場期間，星宇航空不畏逆勢開闢越南胡志明市航線，並苦撐維持穩定的飛航服務，以滿足往來台越二地商務旅客剛性需求。

星宇表示，除胡志明市外，星宇航空目前飛航越南峴港及河內，共計三個航點，期能長期深耕越南商務與旅遊市場。對於本次取消部份區間航班，星宇航空深感遺憾，但仍將持續爭取理想時間帶，提供旅客穩定的航班服務。