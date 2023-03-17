最強嬌點！AV女優「無罩」應援大谷翔平　女球迷胸前巨彈藏不住

▲日本雖然沒有像台灣的國家啦啦隊，但場邊「嬌」點也相當引人注目。（翻攝自推特@yuppechan1221、葵司IG）

圖文／鏡週刊

2023第五屆世界棒球經典賽進入8強賽，昨（16）日本在主場東京巨蛋以9比3擊敗義大利，順利晉級4強。本場比賽吸引4.1萬球迷進場應援，AV女優葵司（葵つかさ）就是其中之一，另有一名女球迷因在東京巨蛋露出「胸前巨彈」，近日在日本推特上引發熱議。

日本武士隊經典賽陣容堅強，從預賽就保持不敗之姿一路挺進4強，其中球星大谷翔平以投打二刀流身分出賽，是經典賽第一人，另外已36歲的達比修有則可能是「最後一次在日本投球」，讓日本賽事場場爆滿、票價飆漲，轉播收視率更創新高，就是為了一睹世界級球星的風采，而日本S1所屬AV女優葵司也在昨日晚間進場應援。

▲AV女優葵司進場支持日本棒球。（翻攝自葵司IG）

葵司在IG放上一張球場照，她身穿白色短版上衣露出一截小蠻腰，胸前有一排扣子，但因身體動作關係造成衣服「開洞」，露出胸前肌膚，也讓大家發現她沒穿胸罩，而她右手拿著飲料、左手放在頭上比「YA」，對鏡頭淺淺一笑，寫下「就這樣朝著冠軍前進吧！！」並發布3則限時動態，第一篇為在球場的自拍影片，第二篇大讚擊出3分砲的岡本和真「超棒的」，最後一篇則是大谷翔平的畫面，並標註大谷的IG帳號附上一朵玫瑰花圖示。

▲葵司在限時動態中提及岡本和真、大谷翔平。（翻攝自葵司IG）

另外，近日日本還有一名推特帳號@yuppechan1221的女球迷引發熱議，她在15日上傳3張自己在東京巨蛋的照片，可看到她身穿日本隊球衣，但最上方的3顆扣子沒有扣上，露出深長事業線相當惹火。雖然這組照片爆紅引發熱議，但也帶來不少批評，有人認為她不該這樣亂穿國家隊制服，不懂她看個棒球為什麼要露奶，質疑根本就是在蹭熱度，實際上對棒球一點興趣都沒有。不過@yuppechan1221不畏網友言論，持續分享穿著火辣替日本應援的畫面，大讚「日本武士最棒了」。

▲日本女球迷穿著火辣到場應援。（翻攝自推特@yuppechan1221）





更多鏡週刊報導

AV界震撼彈！三上悠亞預告引退 時間點曝光老司機崩潰

三上悠亞8月引退！IKEA又跟到了 「一哭二鬧哏圖」網驚：不要開車

經典賽爆紅！張育成粉絲飆漲成台灣第一 大谷翔平破300萬創紀錄