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翰昌地產傳播愛　一甲子晚宴捐贈社福專車到偏鄉

▲▼翰昌地產傳播愛　一甲子晚宴捐贈社福專車到偏鄉。（圖／業者提供）

圖、文／翰昌地產提供

翰昌地產3/16舉辦盛大的歡喜60年一甲子晚宴，為董事長陳麗鳳歡慶60歲生日，同時舉行翰昌地產與驊利投資公司一起捐贈給中華民國玉德慈善會的社會服務專車捐贈儀式，讓所需物資能更順利運送到偏鄉弱勢家庭兒童的手中。

翰昌機構董事長陳麗鳳，從一個送報的高職夜校生，蛻變成為帶領八家企業集團的董事長、勇奪北台灣代銷女王美譽，出身窮苦農家的陳麗鳳熱心投入社會公益，成立愛的文化教育推廣協會長年關懷學校教育、服務弱勢、學習與傳承。

陳麗鳳表示，回饋是企業的社會責任，但單一企業或基金會的力量有限，只有透過合作才能將善行擴大。例如許多貧寒家庭的訊息都來自於學校，因為只有學校老師最清楚哪個學生需要被照顧、哪個學生家裡有問題，再由公益團體去尋訪、去關心，最後由企業與協會提供需要的資源。

這次捐車活動是陳麗鳳長期關注偏鄉弱勢家庭與學童的其中一項服務，16日活動當天除了有捐車儀式，更有捐安全帽及捐大甲麵、捐營養早餐等活動；陳麗鳳董事長2020-2021擔任國際獅子會台灣總監議會議長時號召全國獅友捐贈L CI F國際救援基金2億多，照顧全球需要被幫助的弱勢，傳善播愛大家一起做，一起發揮非營利組織的社會責任。

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