神奇胎夢！3次人工受孕失敗　女兒託夢「不要放棄」3年後曝真相

▲不少媽媽在懷孕期間都有過「作胎夢」的經歷。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

不少媽媽都有過「胎夢」的經驗，臉書粉絲專頁「早餐夫妻」分享客人胎夢的故事，客人跟老公做了3次人工受孕都失敗，正當她打算放棄，好好過兩人生活時，就夢到一個小女生說自己是她的女兒，要她不要放棄，結果第四次療程成功受孕了，如今女兒已經3歲了。

臉書粉專「早餐夫妻」分享客人胎夢的故事，跟老公3次人工受孕都失敗了，決定放棄好好享受兩人生活，怎料當天就作了一個夢，夢中有一個小女生在床邊推她，臉上還帶著生氣的表情，她問「妳是我的女兒嗎？」女孩點點頭，她又問「妳是要我不要放棄嗎？」女孩又點了點頭。

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結果，第四次療程真的成功受孕了，而且寶寶的性別還是女生，如今女兒已經3歲了，媽媽問女兒記不記得為什麼來到媽媽肚子裡，女兒說「我看妳很可憐，沒有人喜歡妳」，後來媽媽想再試試看有沒有機會懷第二胎，沒想到女兒直接說「不用再試著懷孕了，後面也沒有小孩想選妳」。

「早餐夫妻」聽完這段故事笑翻，「原來是被天上小天使同情的部分，願我們求子的媽媽，都有一個同情自己的小孩願意下凡」。

貼文掀起網友討論，「這個胎夢很搞笑但又溫馨」、「最後一句變成喜劇了」、「太鬧了啦，本來前面部分很感動的說」、「真是善良的孩子」。還有網友分享感人的故事，「我之前還跟我兒子說：媽媽我懷你的之前本來就有一個了，是因為他不見了才會有你，結果我兒子說：之前的那個也是我，我又回到麻麻妳的肚子裡了」。