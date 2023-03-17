老婆婚後突然「長出落腮鬍」！　他得知真相怒離婚

▲曼迪普選擇接受自己的外表。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

印度一名女子婚後數年突然發現自己開始長出鬍子，不僅如此，全身上下的體毛也冒了出來。她的丈夫得知後，無法接受，因此選擇離婚。儘管被丈夫拋棄後，她曾經一度憂鬱，不過現在已經成功走出陰霾，並且學習與這個驚人的改變共存，開始留起「落腮鬍」。

根據《澳洲新聞網》報導，印度旁遮普省一名33歲的女性曼迪普（Mandeep Kaur）2012年結婚，原本以為就此能與丈夫過上幸福快樂的生活，然而身體卻突然出現變化，導致她的人生發生巨大改變。婚後數年，她發現自己突然開始長起鬍子，不僅如此，手腳也都長出長長的體毛。

最終，她的丈夫無法忍受「男性化」的妻子，選擇離開她。曼迪普至今仍然不知道自己的身體為何會突然出現改變，不過多囊性卵巢症候群是女性毛髮過度生長的常見原因之一。

專家指出，對於大多數女性而言，如果毛髮生長速度較快，可以透過美容處理，不過一旦情況嚴重，也可以選擇透過藥物治療來抑制生長。曼迪普直言，自從丈夫選擇離婚後，她一度陷入憂鬱，所幸最終靠著宗教的力量，讓她成功走出低谷。

在經歷多年的自我打擊後，曼迪普終於學會接受自己的新面貌，如今的她坦然面對鬍子，也不再剃掉臉上的毛髮，甚至留起了落腮鬍，不過也因為如此，戴上頭巾的她經常被誤認成男人，鬧出不少笑話。現在她則和兄弟們一起務農，養活自己。