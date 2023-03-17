賴清德出戰／蔡賴「聯合作戰模式」曝　唯勝選小英8年成績才有意義

▲蔡英文、賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨2024總統初選登記截止，民進黨確定「定於一尊」由副總統賴清德出戰；而這也意味著「新共主」產生，黨內各派系力量與焦點，將逐漸從總統蔡英文轉移到賴清德身上；不過，蔡賴之間其實從幕僚作業到高層會議，已有一套「聯合作戰模式」，其互動與合作默契逐漸成形。

民進黨2024總統初選登記於17日傍晚正式截止，由於僅有賴清德一人完成登記，這也意味著民進黨確定「定於一尊」，2024總統大選將由賴清德披掛上陣。在此同時，民進黨不僅主席由賴清德擔任外，擁有深厚派系共治文化的民進黨，正式產生「新共主」，屬於賴清德的新時代正式拉開帷幕。

在此同時，黨政高層人士直言，「不可諱言，黨內各派系的力量與焦點，將逐漸從蔡英文轉移到賴清德身上」。他說，講白了就是蔡英文的影響力會開始消退，而黨內的重心會轉移到賴清德，特別是進入選舉的「戰鬥模式」，所有政策、政見、文宣攻勢，當然會圍繞在賴清德的身上。

因此，接下來這段期間，勢必考驗賴清德與蔡英文之間的合作模式，以及應對進退尺度的拿捏。據了解，過去蔡英文在兼任黨主席期間，多不會親自主持黨務主管會議，而是交給秘書長主持，但賴清德上任主席後，每週一都親自主持會議，目的無非是盡快了解黨務狀況，重新變陣與改革。

其中，有一項重點工作要處理，就是如何讓「府、院、黨」的溝通可以順暢，互相又扮演什麼樣的角色。黨內人士說，府院是執政團隊，多半扮演「防守者」的角色，負責說明政策；而黨部除了政策辯護外，有時也要扮演「攻擊手」，但攻擊的尺度拿捏也要協調，最忌諱衝過頭。

在輿情、議題的合作方面，據了解，每天府院一早7點前後就會召開輿情會議，綜整需要跟國人說明清楚的各項政策與議題，府院黨的溝通平台都可同步取得相關資訊；接著，早上8點多，黨中央召開輿情會議，討論如何由黨的角色來進行「防守型」的政策辯護，並進一步討論有何議題可以「轉守為攻」。

此外，每週府院黨都會召開名為「府院黨幕僚平台」會議，總統府方面，由副秘書長或發言人出席；行政院也由發言系統派代表出席；至於黨部，則由秘書長率一級黨務主管與會。因此，蔡英文、賴清德的團隊在幕僚作業的層級上，已經有一套合作模式與平台在進行。

至於蔡英文、賴清德二人的合作上，在每週的「府院黨幕僚平台」會議結束後，固定於每週三，會由蔡英文於官邸親自主持高層會議，形式與層級就如同過去「9人小組」，屬於最高層級的會議，賴清德一直都是固定成員；至於「國安高層會議」，或是涉外事務的重要會議，蔡英文也都會請賴清德列席參與討論。

「唯有勝選才能代表一切，否則再多的理念、理想或政策都是枉然」。黨內人士直言，民進黨人的文化基因就是對內可以競爭，但對外團結一致，「只有賴清德勝選，蔡英文8年的施政成績才會有歷史意義，才會被延續與傳頌」。

黨內人士表示，對於蔡英文或英系而言，不論過去雙方有什麼過節，但當民進黨有新的共主產生，要能讓蔡英文過去8年的施政有歷史意義，被國人肯定與延續，唯一的一條路就是讓賴清德勝選。

這位人士舉例，「看看前總統陳水扁的8年施政，在馬英九繼任之後，所有的成績都像打了水漂，往往國人傳頌的只剩下抹黑，成績往往會被遺忘」。他說，因此賴清德的勝選，才能夠代表國人對蔡英文執政的肯定，「蔡賴」之間沒有不合作的道理。

▼蔡英文、賴清德。（資料照／照片由台北市攝影記者聯誼會提供）



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