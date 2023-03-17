賴清德出戰／不搞台獨！兩岸論述尊英　林飛帆4月赴美

▲副總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

擁有地方、中央執政歷練的副總統賴清德確定代表民進黨出戰2024總統，但他仍需面對「總統之路」的必考題，人民還在等他在「外交、國防、兩岸」的試卷上作答；特別是在台海局勢緊張之際，在野黨已確定2024是「戰爭與和平」之戰，各界都在看，這位昔日「務實台獨工作者」，如何闡述他的兩岸路線，拆解橫亙在他總統之路上的炸彈。

根據英國金融時報的報導指出，賴清德過去「務實的台獨工作者」論述讓美方感到擔憂，加上他的支持者主要都在台灣的南部地區，支持台灣獨立的氛圍極為濃厚；而文中也點出，「華府有人擔憂他（賴清德）的經驗及他在國際及兩岸事務的幕僚」。

事實上，賴清德的兩岸論述在2022年11月代表總統蔡英文出訪友邦帛琉時，就已有大幅度的調整與定調，當時他引用蔡英文在雙十國慶演說中提出的「四個堅持」，強調要在這個路徑上繼續努力，當他被問及兩岸路線是否延續蔡英文路線時，他也直截了當地說，「當然如此」。

目前，賴清德接掌黨主席這段時間，先碰上農曆春節，本來就排滿各種副總統在地方的拜年行程，緊接著又要處理南投立委補選，這也讓他還沒有真正有餘裕可以著手黨務的改革工程，但其實他的團隊已逐步架構起來。據了解，賴清德的涉外、兩岸事務的工作，由民進黨前副秘書長林飛帆、現任副秘書長楊懿珊、民進黨國際部主任謝佩芬等人執掌，而林飛帆預計4月份會飛往美國。

▼民進黨前副秘書長林飛帆。（資料照／記者周宸亘攝）



對於賴清德的兩岸論述，林飛帆接受訪問時說，近來賴清德有觸及兩岸事務的幾次談話，最為完整的可以算是1月18日宣誓就任黨主席時的談話。整體而言，賴清德的初步兩岸論述，脈絡上第一層就是「民主、和平、繁榮」，第二層則是呼應總統蔡英文在雙十國慶談話時所發表的「四個堅持」。

賴清德核心幕僚直言，賴清德的路線就是「尊英」、「蔡規賴隨」，維持蔡英文所提出的「四個堅持」路線，而其他後續的論述細節，以及涉外事務的幕僚作業，則有賴團隊包括林飛帆等人的協助。

事實上，賴清德在去年底展開「向黨員報告」座談會期間，他也明確拋出「DPP＝民主、和平、繁榮」的新論述，首先D是民主「Democracy」，第一個P則是和平「Peace」，第二個P是繁榮「Prosperity」。他認為，「民主、和平、繁榮」是民進黨的國家戰略，尤其在地緣衝突劇烈變化下，民主、和平、繁榮，更是民進黨新時代的新使命，所以他不援用「抗中保台」，而是強調「和平保台」。

另外，賴清德過去在行政院長任內，於立法院備詢時拋出「務實的台獨工作者」，這句話無非讓他背負「台獨」的包袱。對此，賴清德在1月18日的談話中也明確指出，他務實認定台灣已經是一個主權獨立的國家，沒有另外再宣布台灣獨立的必要。

換言之，賴清德將所謂的「台獨」，拆解成「台灣是主權獨立的國家」，再輔以他要延續蔡英文的四個堅持，「永遠堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」、「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」，如此一來不僅順勢站穩「中華民國台灣」的立場，也可化解外界對他務實台獨工作者的疑慮。

▲民進黨國際部主任謝佩芬。（資料照／記者林敬旻攝）

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