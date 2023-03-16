豬肉價飆歷史新高擋不住　豬販嘆：不漲連工錢都不夠

▲因飼料漲價、豬源不足，毛豬價格飆歷史新高。（圖／記者楊惠琪攝）



記者隋昊志／綜合報導

國內近期雞蛋、鴨蛋價格大漲，不料缺蛋問題還沒搞定，連豬肉價格也創下新高。對此，嘉義一名賣豬肉超過50年的肉販坦言「不漲不行」，否則連工錢都不夠，並直言主因就是飼料成本過高，但政府不接地氣，推出的補助只獨厚財團。

農委會畜產行情資訊網最新公布的毛豬拍賣價格，每公斤交易價格為90元，飆破歷史紀錄。據《聯合新聞網》報導，嘉義市東市場一名陳姓豬販表示，市場消費者最常買的五花肉、梅花肉、前腿肉、排骨等價格，下周每台斤都會調漲10元，無奈表示「不漲不行」，否則連工錢都不夠。

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陳姓豬販認為，這波豬肉會漲價是進口飼料成本太高所致，許多小型養豬戶更因此決定不養，但政府所補助的都是針對千頭以上養豬戶，而這些大戶都是平常控制豬價行情財團，目前的政策實在是不接地氣。

▲國民黨台北市議員鍾沛君。（圖／記者林敬旻攝）



對於豬價上漲，國民黨市議員鍾沛君日前在臉書發文指出，國際原物料漲價，這一年多來飼料的價格也一直上漲，再加上去年10月有豬疫病影響，導致豬源嚴重不足，許多養豬業者都是咬牙苦撐，但只要豬價一上漲，政府就急著打壓，若沒人願意養豬，豬肉的缺口就會更大。

鍾沛君直言，從去年9月至今，農委會有將近半年的時間可以調整配套，但農委會有什麼作為？宣稱是豬農出身的陳吉仲，應該是對豬肉最暸解的，但在陳吉仲擔任主委期間豬肉價格卻持續上漲，「老百姓只能感嘆，什麼都在漲，就是薪水不會漲。」

日前中華民國養豬協會副理事長林承德指出，因豬源嚴重不足，每日缺口至少一千多隻，加上端午節檔期將至，豬價還有上漲空間。