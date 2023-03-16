「租女友」夯爆！兼職正妹曝「這時間」最忙：一天賺破萬元

▲大陸租女友服務，還可以辦假婚宴。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

許多父母總希望小孩能趕快成家立業，小孩回家都會被催婚，這也衍生出「租女友」這特殊行業。近日大陸一名從事該行業的兼職正妹，向媒體爆料，她過年一天可賺2500元人民幣（約新台幣1.1萬元），客戶遍及全國，年齡約在30歲。

據《潮新聞》報導，近日江蘇南京一名單身男，花錢租女友回家給父母一個交代，引發不少討論。在租友網工作的29歲女子木木說，她畢業於師範學院，如果想看她的照片要先付20元人民幣（約新台幣88元）的紅包，租金一天1000元人民幣（約新台幣4437元）。木木表示，她本身有正職，只有過年會多賺一點，因為那時是租女友的高峰，可以說是忙到爆，過年她一天可以賺2500元人民幣（約新台幣1.1萬元），今年過年她賺了4萬多元人民幣（約新台幣17.7萬元）。

木木說，如果她忙不過來，就會把訂單給同行，她能抽2成，目標客戶年齡大多都是30歲的男子，因為這年紀會被父母催婚，所以要租女友見父母，男方父母給的紅包她不拿，但客戶會分一半給她。

除了見父母，木木還能跟客戶拍婚紗照辦假婚宴。木木指出，她的很多客戶都是回流客，其中還有同性戀，而接老客戶比較安全，她也不會亂漲價；她透露，租女友費用不便宜，客戶大多都是農村的單身男，沒錢又愛面子。

談到這行的禁忌，木木說，不要跟客戶談戀愛，最多就摟他的手，只要有給錢就行，如果她交男朋友就不會繼續做了，因為現在市場競爭激烈，也被搞亂了。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 經典賽／張育成贈簽名球衣 盧秀燕：一定要裱框收藏

▸ 三溫暖鬆一下被抓了 桃園潘男竟偷加油站9000元現金

▸ 柯文哲戰2024全國走透透起跑 第一站就劍指民進黨鬧蛋荒