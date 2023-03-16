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社會 社會焦點 保障人權

班長逼阿兵哥看A片打手槍！「噴在手心」還要他再一次　判決出爐

▲▼金六結營區。（圖／翻攝自GoogleMaps）

▲宜蘭金六結爆發猥褻案件，小兵慘遭班長上下其手。（圖／金六結營區，翻攝自GoogleMaps）

記者郭玗潔／宜蘭報導

宜蘭金六結一名已婚陸軍上士，於擔任留守值星班長時，趁與新兵小李(化名)同寢一室，利用職務上長官部屬權勢關係，趁機撫摸小李鼠蹊部、並且要求小李看A片，等小李勃起後，班長再出手幫他打手槍，小李嚇得跟同袍訴苦，並向連長申訴。宜蘭地方法院審理後，依利用權勢猥褻罪處判處有期徒刑5個月，可易科罰金15萬元。班長再上訴，仍被台灣高等法院駁回。

判決書指出，上士班長擔任值星時，見到因攜帶違禁品藍芽耳機遭禁假的二兵小李在營區，趁者凌晨同寢一室的機會與他聊天，先以交換自己秘密之方式取得小李同意替小李按摩。隨後從小李胯下開始按摩一路往上摸，還要求小李脫下內褲，聲稱「按摩的最後步驟需勃起射精」。

小李見狀驚嚇大喊拒絕表示：「我希望不要這樣子」、「我可能沒有辦法做這件事」等語拒絕，沒想到班長聽聞後語出威脅稱：「這件事情出了這個房間之後就不會有人知道了」、「這個是我們兩個的秘密，我們現在是好朋友」、「沒有做到底的話，心裡會難以抒發」、「你已經跳到這個甕裡」。

小李因畏懼班長權勢而隱忍屈從，但過程中實在硬不起來，班長就要求小李拿手機看A片，同時替他打手槍。小李不願意班長碰他，只好說要自己來，班長見狀便說：「等你差不多6、7分的時候，或是7、8分的時候再給我」，等到小李噴發後，班長還以一手接住，另一手握住他下體，要求說：「你可不可以再一次」，即使小李拒絕，班長還是不放過：「要不然明天再做」。

嚇得魂飛魄散的小李，隔天怕被班長再度猥褻，於是趁同袍收假返回軍營的時候訴說上情，並且一起向連長反映，這才讓事件曝光。

法官審理後認為，班長因公務對小李有監督之權，竟為滿足一己之私慾，利用權勢對小李猥褻，不僅戕害小李身心健康、性自主決定權，造成其日後陰影，更破壞公眾對於班長所處優勢機制之信賴，念及班長無前科，素行良好，家中有配偶及剛出生之子女等情狀，依利用權勢猥褻罪處判處5個月，可易科罰金15萬元，班長再上訴仍被駁回。

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