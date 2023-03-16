22日起登記6000元！身分證字號尾數分流每日兩組



▲ 數位發展部16日表示，為減少線上登記擁塞，將提早啟動普發現金6000元的申領登記系統，於3月22日上午8時起提供預登記服務，且前5日（3月22日至3月26日）採身分證字號或居留證號尾數分流。（圖／數位部）



記者陳世昌／台北報導



數位發展部16日表示，為減少線上登記擁塞，將提早啟動普發現金6,000元的申領登記系統，於3月22日至3月26日上午8時起，採身分證字號或居留證號尾數分流，3月27日起不分流，民眾可透過手機、平板或者電腦上網填寫資料，免讀卡機、免插卡，後續登記資料經過系統核驗無誤，即可輕鬆讓6,000元自動入帳到指定的本人金融帳戶。



數位部說明，行政院「全民共享普發現金」專案的「登記入帳」管道，是由財政部偕同數位部共同規劃及建置系統，專屬6,000網站https://6000.gov.tw，於3月22日起開放。



為紓解流量，讓符合領取資格的民眾能比較順利登記，登記期間前5日，即3月22日至3月26日會採身分證字號或居留證號尾數分流，每日開放兩組尾數的民眾登記，並將在3月20日以抽籤決定尾數分流順序，並於3月28日起開放修改以及查詢登記資料是否正確、符合領取資格等資訊。登記系統預計開放至少6個月，確切截止日期以行政院公布為準。





▲民眾備妥身分證字號或居留證號、金融機構代號、金融機構帳號及健保卡號，22日上午8時起可以開始登記。（圖／數位部）

登記入帳原則由本人登記，父母或法定代理人可為未滿13歲的未成年子女代領。登記步驟如下：



一、用電腦或手機、平板連上「全民共享普發現金」（https://6000.gov.tw）網站，點選「登記入帳」。



二、依序輸入領取者本人的「身分證字號或居留證號」、「金融機構代號」、「金融機構帳號」及「健保卡號」。請注意金融機構帳戶資料必須填寫本人帳戶，才能順利撥款入帳。



三、若父母或法定代理人要為未滿13歲的未成年子女代領，在「健保卡號」處點選「新增」，增列一欄「健保卡號」欄位，輸入孩子（被代領人）的健保卡號，即可一併登記代領。每人最多可同時為4位未滿13歲者代領。



四、資料輸入完畢之後，請點選「下一頁」，確認網頁上登記的資料是否正確，確定正確則點選「確認送出」，網站將會顯示初步申請登記的收件結果。若登記資料有誤，請點選「上一頁」，修正登記錯誤之資料，修正完成後再重複上述程序。

數位部表示，在完成初步登記後，6,000網站將從3月28日起提供查詢登記結果。點選6,000網站首頁上的「查詢登記結果」，輸入本人或代領人的「身分證字號或居留證號」以及領取人的「健保卡號」，點選「確認送出」，網站將顯示查詢結果。如果先前有登記但查無資料，即表示登記資料有誤，請直接重新登記即可。

數位部提醒民眾，切勿將身分證、居留證及健保卡交給陌生人，杜絕被冒名盜領的機會，保障自身權益。數位部也不會透過簡訊或電子郵件等方式通知領取6,000元，請認明6,000網站網址（https://6000.gov.tw），勿點擊可疑連結。