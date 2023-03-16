闖北檢掛民進黨旗嗆政府　「抗議常客」辯不知管制區...監視器打臉

▲北檢頂樓被掛民進黨旗案，今天偵結起訴。（資料照／讀者提供）

記者劉昌松／台北報導

男子田山盛國日前涉潛入台北地檢署管制區，到6樓天台將1面民進黨黨旗懸掛在國旗旗桿上，田山盛國事後發表聲明，指目的是希望「民進黨府院黨高層好自為之」，到案後辯稱不知道北檢有管制門禁，但檢察官查出，他在掛旗前曾經現場勘察，發現要管制卡才能進入管制區，於是尾隨不知情的員工進入管制區，認定他犯行明確，依無故侵入建築物罪起訴。

台北地檢署偵辦11月15日發動偵辦新竹市長高虹安涉詐領立委助理費案，16日凌晨才諭令高虹安交保候傳，當天下午北檢頂樓國旗杆上，被人偷偷加掛了1面民進黨旗，嗆聲意味濃厚，北檢立即派法警將檔期取下，並調閱監視器鎖定一名穿著類似有反光條雨衣的男子，直到18日田山盛國主動到案承認自己就是去掛黨旗的人。

但是田山盛國透過網媒粉專代為發聲，不但否認他掛旗一事涉及違法，反稱政治施壓檢察官難以依法獨立辦案，指稱受「北檢基層官員職員集團找某位人士請託」而掛旗，目的是希望「民進黨府院黨高層好自為之」，北檢一度為此發聲明駁斥田山說法無稽。

▲田山盛國辯稱不知道闖入管制去遭打臉。（資料照／記者黃哲民攝）

檢察官調查，田山盛國是在12月16日下午3點8分的時候，首度搭乘電梯到北檢6樓的辦公區外玻璃門，觀察到北檢員工需要用管制卡才能進出，3點20分，田山盛國再次到6樓管制門外駐足約半分鐘，伺機尾隨其他刷卡員工進入辦公區域，再到室外露天平台，把攜帶的民進黨旗懸掛到旗桿上，3點26分再離開6樓管制區。

檢官認為，田山盛國事前曾勘查，知道外人不能隨意進入6樓，觸犯無故禁入建築物罪，雖然民主國家人民有自由表達言論的權利，田山盛國想以旗幟表達信念，有其他合法方式可以選擇，卻擅闖機關管制區，跨越合法紅線，因此請法院審酌量處適當之刑。