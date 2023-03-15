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改善知本溫泉區與台9線的交通連結　龍馬大道今開工

▲知本溫泉區龍馬大道今開工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲知本溫泉區龍馬大道今開工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為解決知本溫泉地區「龍馬大道」交通瓶頸路段問題，經過台東縣政府1年多的爭取，終於獲得內政部營建署核定，將以經費1億7千萬元開闢知本溪右岸路堤共構道路，15日舉行開工典禮。

▲知本溫泉區龍馬大道今開工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣長饒慶鈴說明，知本溫泉是台東重要觀光風景區，每逢春節或連續假期容易造成塞車情形，縣府為了開闢龍馬大道，自109年起便利用知本溪疏運土砂填築路基，提高道路高度以兼做防汛道路，免除因溪水暴漲而交通中斷的風險，並同步向營建署爭取生活圈計畫經費；同時台電公司也為日後的溫泉專區和遊憩區用電需求，配合管線地下化工作完成，一系列的先期作業獲得營建署高度肯定，並於111年11月核定經費及設計內容，使此項計畫終於可以順利發包動工，預計於明年春節前完工，改善知本溫泉區與台9線的交通連結，屆時旅客由台9線進入知本溫泉將更方便。

▲知本溫泉區龍馬大道今開工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣府建設處表示，此工程位於知本溫泉旅遊區，打造全長1.55公里、寬20公尺，含快慢車道、綠地及人行道的四線道道路，待龍馬大道開闢完成後，將成為知本溫泉新的聯外要道，車輛將可從台9線直通知本溫泉，免於繞行194縣道進入溫泉區及分散連假車流量，期盼藉交通暢通便利後，帶動企業進駐投資的意願，進一步有效活化周邊30公頃的遊憩用地，使知本溫泉重新擦亮招牌再現往日風華。

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