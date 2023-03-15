快訊／台北－長灘島「機票2620元」今起開賣！直飛省2.5小時車程

▲菲律賓皇家航空推出限時優惠，長灘島機票單程2620元起。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

菲律賓皇家航空為目前台灣唯一直飛長灘島的航空公司，交通車程省下2.5小時以上，菲律賓皇家航空今日11時起推出限時優惠，單程機票含稅2620元起。當地導遊指出，長灘島在疫情後多項收費調漲，登島的船票、行李小費、環境稅、碼頭稅全漲價，總計漲幅近5成。

菲律賓皇家航空表示，因應台北－長灘島需求量成長，因此在6月22日至8月31日期間，航班從每周三班調整為每日一班，也就是每周七班，另推出優惠票價單程含稅2620元起，優惠價已於今日11時起限定官網販售。

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▲▼菲律賓皇家航空直飛長灘島，旅客抵達機場後只要再搭10分鐘的船舶就可抵達長灘島。（圖／記者李宜秦攝）

菲律賓皇家航空自去年底開始直飛菲律賓卡提克蘭機場，搭機時間約3小時，抵達機場後再花5分鐘車程可到港口，再花10分鐘搭船就可到長灘島，不像過往必須搭機到卡利博機場，再花1.5小時的車程前往卡提克蘭港口搭船，約可省下2.5小時的轉車、等車時間。

不只如此，在卡利博機場搭機還要繳交離境稅，共784披索，而直飛到卡提克蘭機場的航班則是機票已內含離境稅，但機票卻比較便宜，因此不只省時又可省錢。

▲▼長灘島旅客持續回流，菲律賓皇家航空宣佈增班。（圖／記者李宜秦攝）

長灘島當地導遊大牛表示，旅客登島前需辦理多項手續，必須先持護照、合法酒店入住單、填寫資料後，再去繳交環境稅及碼頭稅，較為麻煩，因此建議旅客可向旅行社購買機加酒行程，導遊就可協助辦理，也會派車接送機。

大牛也指出，長灘島在疫情後物價有所調整，登島的收費也都有調漲，包括船票從20披索漲為50披索，環境稅從250披索漲為300披索、碼頭稅從100披索漲為150披索，連行李小費都從20披索漲至30到50披索，且會視行李大小調整價格。

大牛表示，登島時需繳交環境稅及碼頭稅，離島時則只要繳交碼頭稅，因此若以船票、環境稅、兩次碼頭稅、兩次行李稅來計算，疫情前約510披索，疫情後則變為750披索，漲幅約4.7成。