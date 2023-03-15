　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／台北－長灘島「機票2620元」今起開賣！直飛省2.5小時車程

▲▼長灘島,菲律賓皇家航空直飛長灘島,菲律賓皇家航空。（圖／記者李宜秦攝）

▲菲律賓皇家航空推出限時優惠，長灘島機票單程2620元起。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

菲律賓皇家航空為目前台灣唯一直飛長灘島的航空公司，交通車程省下2.5小時以上，菲律賓皇家航空今日11時起推出限時優惠，單程機票含稅2620元起。當地導遊指出，長灘島在疫情後多項收費調漲，登島的船票、行李小費、環境稅、碼頭稅全漲價，總計漲幅近5成。

菲律賓皇家航空表示，因應台北－長灘島需求量成長，因此在6月22日至8月31日期間，航班從每周三班調整為每日一班，也就是每周七班，另推出優惠票價單程含稅2620元起，優惠價已於今日11時起限定官網販售。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼長灘島,菲律賓皇家航空直飛長灘島,菲律賓皇家航空。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼菲律賓皇家航空直飛長灘島，旅客抵達機場後只要再搭10分鐘的船舶就可抵達長灘島。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼長灘島,菲律賓皇家航空直飛長灘島,菲律賓皇家航空。（圖／記者李宜秦攝）

菲律賓皇家航空自去年底開始直飛菲律賓卡提克蘭機場，搭機時間約3小時，抵達機場後再花5分鐘車程可到港口，再花10分鐘搭船就可到長灘島，不像過往必須搭機到卡利博機場，再花1.5小時的車程前往卡提克蘭港口搭船，約可省下2.5小時的轉車、等車時間。

不只如此，在卡利博機場搭機還要繳交離境稅，共784披索，而直飛到卡提克蘭機場的航班則是機票已內含離境稅，但機票卻比較便宜，因此不只省時又可省錢。

▲▼長灘島,菲律賓皇家航空直飛長灘島,菲律賓皇家航空。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼長灘島旅客持續回流，菲律賓皇家航空宣佈增班。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼長灘島,菲律賓皇家航空直飛長灘島,菲律賓皇家航空。（圖／記者李宜秦攝）

長灘島當地導遊大牛表示，旅客登島前需辦理多項手續，必須先持護照、合法酒店入住單、填寫資料後，再去繳交環境稅及碼頭稅，較為麻煩，因此建議旅客可向旅行社購買機加酒行程，導遊就可協助辦理，也會派車接送機。

大牛也指出，長灘島在疫情後物價有所調整，登島的收費也都有調漲，包括船票從20披索漲為50披索，環境稅從250披索漲為300披索、碼頭稅從100披索漲為150披索，連行李小費都從20披索漲至30到50披索，且會視行李大小調整價格。

大牛表示，登島時需繳交環境稅及碼頭稅，離島時則只要繳交碼頭稅，因此若以船票、環境稅、兩次碼頭稅、兩次行李稅來計算，疫情前約510披索，疫情後則變為750披索，漲幅約4.7成。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
Albee錄影突爆哭！全因張文綺脫口3字：她故意的…曾國城也
快訊／英國淘汰！　墨西哥明與加拿大爭8強門票
告贏IBM！前MVP經理新職曝　還要把前妻追回來
跟團遊歐10日！　她搭機回台「3友全走不了」
等到了！　麻古茶坊「人氣飲品買一送一」連喝13天
五股角頭母告別式見「酒牆」！　上千黑衣人到場
快訊／邱國正爆怒！　「再掉槍我讓他掉腦袋」
總統最新民調！　他「單挑、三腳督」都大贏

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／台大開放「3教室可午睡」！每天50分鐘　未來擬提供耳塞、抱枕

快訊／台北－長灘島「機票2620元」今起開賣！直飛省2.5小時車程

新航3／26起增班！台北-新加坡航線「1周10班」　5／31恢復疫前班表

跟團遊歐10日！她搭機回台「3友全走不了」爆驚嚇　網洗版喊扯

中華隊慘輸！「包養妹給一砲安慰」結局傻了　全場刷新三觀

宏都拉斯在台學生359名　逾百人領外交部獎學金

成大管理顧問班聘王正坤醫師授課　醫美服務業必須建構醫病信任

土城醫院年虧4.48億淪「最不賺錢醫院」　長庚公布3大原因

鬍鬚張被刮鬍子？招牌曝光網全傻眼　真相卻讓人笑翻

明年轉型國營公司「台鐵運能要增4成」　王國材：透過改革重返榮耀

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

貓妹忘情吸嘴邊肉不放！　狗哥無奈哭哭：偶的肉...

「覺得我穿得漂亮的舉手」　一刀未剪還原黃瓊慧質詢

3人合力拔超硬麥芽膏　爆筋嘶吼變裝置藝術

天生無雙臂的偉大媽媽　用腳幫女兒穿衣、做飯

韓媒曝私下喬分組　韓球迷罵翻：不自量力｜20230314 ET午間新聞

獨／台大開放「3教室可午睡」！每天50分鐘　未來擬提供耳塞、抱枕

快訊／台北－長灘島「機票2620元」今起開賣！直飛省2.5小時車程

新航3／26起增班！台北-新加坡航線「1周10班」　5／31恢復疫前班表

跟團遊歐10日！她搭機回台「3友全走不了」爆驚嚇　網洗版喊扯

中華隊慘輸！「包養妹給一砲安慰」結局傻了　全場刷新三觀

宏都拉斯在台學生359名　逾百人領外交部獎學金

成大管理顧問班聘王正坤醫師授課　醫美服務業必須建構醫病信任

土城醫院年虧4.48億淪「最不賺錢醫院」　長庚公布3大原因

鬍鬚張被刮鬍子？招牌曝光網全傻眼　真相卻讓人笑翻

明年轉型國營公司「台鐵運能要增4成」　王國材：透過改革重返榮耀

台積電上漲1元收511　台股小漲27點未守住15400

鹿草鄉場域活化再利用　新地標鹿口廊道辦音樂會超吸睛

選策會傅崐萁、李全教入列　深藍赴國民黨抗議：朱立倫立刻下台

改善知本溫泉區與台9線的交通連結　龍馬大道今開工

IKEA「草莓霜淇淋鯊鯊杯」登場！超可愛鯊鯊醬料碟、鯊鯊筆療癒放送

宏都拉斯有意與大陸建交　前駐台大使質疑：有想過他們嗎？

墨西哥2比1淘汰英國　明與加拿大爭8強門票

兒子要去柬埔寨打工！老父急call航警　桃機報到櫃台勸阻成功

動TJ手術無緣經典賽　哈波沮喪：我希望能在場上

與財神擦肩！他爆餓狂嗑「黑白巧克力蛋」　一口吞完才知37萬飛了

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

生活熱門新聞

新北「炒飯正妹」爆紅！老闆緊急叫她下班

男友尺寸「保險套很難買」　妹子吃避孕藥！網反推1物

即／蛋價飆漲撐不住！彰化不二坊蛋黃酥漲價5元

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

LINE「熊大免費貼圖」來了！25款限時下載

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

穿長裙出遊「男友突掀開檢查」　一看怒分手：妳很隨便

茄子蛋被爆解散…為何五月天能撐26年？

解渴春雨要來了　連下2天最明顯時間曝

這縣市搶先發錢　這批人明天6000元直接入帳

新北炒飯正妹「為何爆紅？」　他揭關鍵因素

即／大樂透1億一注獨得　台中誕生億萬富翁

威力彩11.6億「封牌半小時」有詭？台彩回應

土銀徵廚工月薪18K！網見工作內容戰翻

更多熱門

相關新聞

金遠東旅行社代理菲律賓皇家航空，去年底開始直飛菲律賓長灘島卡提克蘭機場，也是台灣唯一一條直飛長灘島的航線，可省下2.5小時以上的交通時間。菲律賓皇家航空CEO Eduardo C. Novillas表示，預計將於暑假前的6月增加直飛航班，未來可能還會開發薄荷島、巴拉望等航線。

長灘島疫後變貴了！物價漲3成

長灘島疫後變貴了！物價漲3成

超殺機票又來了！直飛長灘島「單程機票2600元起」　明10時起開搶

超殺機票又來了！直飛長灘島「單程機票2600元起」　明10時起開搶

連假飛長灘島玩！一家人到機場「4天旅程全毀」

連假飛長灘島玩！一家人到機場「4天旅程全毀」

長灘島行程來了！爽玩超放空

長灘島行程來了！爽玩超放空

關鍵字：

長灘島菲律賓皇家航空

讀者迴響

熱門新聞

新北「炒飯正妹」爆紅！老闆緊急叫她下班

不是吃太鹹！醫曝「洗腎」最大元兇

邀看夜景…UBER司機硬載女大生性侵

即／蘇-27戰機撞擊　美MQ-9無人機墜落黑海

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

「狗界壯漢」滿身肌肉！主人一叫秒回頭萌笑

男友尺寸「保險套很難買」　妹子吃避孕藥！網反推1物

蘋果官網突上架2新品！果粉嗨喊：真香

行李安檢照出胖胖生物　打開嚇壞

王淨「甜靠曹佑寧肩膀」放閃了！　合照首公開

板橋林家「第九代金孫」降肉！　外公是重量級名醫

即／蛋價飆漲撐不住！彰化不二坊蛋黃酥漲價5元

林襄進軍東京時尚圈！

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

二膽上兵為何游去對岸　陳玉珍：我知道原因但不能說

更多

最夯影音

更多
想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了
蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面