陸進出口銀行與沙烏地阿拉伯國家銀行　完成首筆人民幣貸款合作

▲習近平去年出訪沙烏地阿拉伯。（圖／翻攝新華網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸政策性銀行中國進出口銀行與沙烏地阿拉伯國家銀行成功完成首筆人民幣貸款合作，貸款資金將優先滿足中沙貿易項下的資金需求。此次業務的開展是中國進出口銀行與沙烏地阿拉伯金融機構間的首次合作。

據中國進出口銀行微信公眾號15日公布新聞稿稱，此筆業務是中國進出口銀行落實大陸國家主席習近平在2022年12月訪問沙烏地阿拉伯期間簽署的中阿《全面戰略夥伴關係協議》的具體體現。

報導強調，這是中國進出口銀行首次與阿拉伯國家地區金融機構展開的人民幣貸款合作，有助於充分發揮政策性金融職能作用，促進「一帶一路」沿線國家資金融通、貿易暢通，實現互利共贏。

沙烏地阿拉伯國家銀行是該國第一大銀行，2022年末總資產占當地銀行業資產規模的29％，是阿拉伯國家地區最有影響力的國有商業銀行之一。

去年 12 月中，習近平親自飛到中東，在沙烏地阿拉伯受到高規格接待。習近平承諾將從波灣國家進口大量原油，並且擴大投資，陸官媒稱中國與阿拉伯世界的關係邁入新時代。

此外，被視為中東地區宿敵的伊朗與沙烏地阿拉伯，在中國居中牽線與協調下，10日正式宣布恢復中斷長達7年的外交關係。