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大陸 大陸焦點 特派現場

2025年消滅百元毛主席紙幣？　陸專家駁斥「數字人民幣」取代說

▲▼ 人民幣,匯價,匯率。（圖／pixabay）

▲大陸傳言稱，要在2025年消滅大額紙幣。（圖／pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸互聯網支付十分發達，極少人使用現金支付。日前，大陸坊間有觀點傳出，央行此前發布新版《不宜流通人民幣 紙幣》金融行業標準，是為了推廣數字人民幣的使用，甚至有傳言稱，要在2025年消滅大額紙幣，也就是一百元的紅色毛澤東紙幣，但遭到專家駁斥，「未來現金依然會流通」。

根據陸媒《新京報》貝殼財經報導指出，為進一步提升流通中人民幣質量，2022年8月中國人民銀行發布新版《不宜流通人民幣 紙幣》（JR/T0153-2022）金融行業標準。

消息一發佈，大陸坊間有諸多觀點認為，大陸央行此舉是為了推廣「數字人民幣」的使用，甚至有傳言稱，「要在2025年消滅大額紙幣」。

大陸專家也駁斥，「是誤解，這是國家『十四五』規劃提出穩妥推進數字貨幣研發」。」

▲▼ 冬奧、北京、冰墩墩、數字人民幣 。（圖／記者任以芳攝）

▲「數字人民幣」各有功能，不會取代的紙幣使用 。（圖／記者任以芳攝）

該報導引述專家說法，大陸人民銀行發布新標準旨是進一步提升流通中人民幣整潔度，因為紙幣在流通過程中會逐漸磨損、老化，變髒變舊，這種 「髒污」類型紙幣的不宜流通，因此央行在新標準中對髒污指標的評價標準進行了提升。

報導進一步列出新版《不宜流通人民幣 紙幣》金融行業標準，明確規定不宜流通人民幣紙幣類型和評價準則，以及明確不宜流通人民幣紙幣髒污程度、撕裂長度、塗寫面積、黏貼面積和彎曲挺度的檢測方法，提出人民幣紙幣髒污和彎曲挺度檢測采樣點規範性附錄。

大陸金標委也指出，「標準的發布有助於不宜流通人民幣紙幣回收、處理工作的標準化、規範化，提高回籠券清分質量和流通中人民幣整潔度，確保社會公眾用上『放心錢、乾凈錢』。」

大陸央行之前曾多次表示，數字人民幣研發不是為了「取代」現金，而是為了助力數字經濟發展，提升普惠金融發展水平。「在可預見的的將來，大陸現金仍將長期存在。」

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