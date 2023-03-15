他陪女友驗孕「自己卻2條線」　原因曝光

▲陳先生驗孕竟測出兩條線。（示意圖／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

一名陳姓男子陪女友一起驗孕，沒想到女生「一條線」，他卻出現「兩條線」，因此求診。原來他最近打籃球，被籃球打到蛋蛋，進而導致「β-hCG數值」升高，才會出現兩條線。

泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修醫師14日在「泌密會客室」臉書，分享該起個案。當時這名愁眉苦臉的陳先生，被女友帶來診間，因好一陣子沒有安全性行為，女友生理期又一個半月還沒報到，為了確定有沒有懷孕，想用驗孕棒做測試。

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醫師表示，但因女生擔心害怕，男生決定「陪她一起做驗孕測試」，結果驚慌的不是女生懷孕，女生驗孕是一條線，但尷尬的是，男生竟然在驗孕棒上看到「淡淡的第二條線」；原以為做錯檢體，兩人換了一家牌子的驗孕棒，結果仍然一樣，剛好最近男生有有點蛋疼，難不成男生也會懷孕？

醫師解釋，想要了解為什麼男生也能驗出兩條線，就必須先了解孕棒的原理，驗孕棒主要是透過抗原抗體反應，偵測尿液中是否存在有β-hCG（絨毛膜性腺刺激素）；而正常來說，當女性懷孕，胎盤會產生β-hCG，當血液中的β-hCG濃度達到一個高度的時候，尿液中就可以檢測得到，這時候驗孕棒就會呈現兩條線！

▼驗孕棒原理。 （圖／翻攝「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」臉書）



「不是只有女生兩條線，男生也可以！」醫師說，了解了上述的原理，就不難理解，男生如果身體內β-hCG的濃度高起來，也可以導致驗孕棒兩條線，但如果上網查，基本上大家得到的答案都會是睪丸癌。

醫師提到，確實部分的睪丸癌，會導致身體內的β-hCG濃度變高，進而就可能導致驗尿產生兩條線的窘境；根據一篇2002年的期刊也曾發現，特別是如果有睪丸癌肺部轉移的病患，驗孕棒是可以被用來偵測是否有睪丸癌肺部轉移。

醫師表示，但話說回來，驗到兩條線就是睪丸癌嗎？其實不然，腫瘤指數主要是源自於人體胚胎時期分泌的細胞激素，不只癌症會高起來，只要身體還原到比較原始狀態就可能會出現，像是受傷要修復、身體在發育階段、發炎情形。

▼男性驗孕兩條線可能原因。 （圖／翻攝「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」臉書）



醫師舉例，也就是說，今天你蛋蛋被打到，如果有點受傷，就可能會讓β-hCG這個數值高起來；而該個案正是因為這個原因，最近打籃球的時候，被籃球打到蛋蛋，進而導致β-hCG數值升高。

醫師提醒，驗孕兩條線不要命，要命的是你都不來看醫生！由於一般民眾無法鑑別到底自己有沒有得到睪丸癌，如果驗到兩條線，重點是要趕緊就診。