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土銀徵廚工「月薪1.8K」！一天3.5hrs工作內容曝　2派人戰翻

▲▼重傳LOGO。廚房,煮飯,炒菜。（圖／資料照）

▲有些企業會找廚工供應員工的伙食。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

土地銀行竹東分行近日發出求才資訊，徵求一名廚工為行員準備每日餐食，條件為月薪1萬8千元，一天工時僅3小時30分鐘，但工作內容是需煮出三桌4菜1湯，約30人份的菜色。消息一出，引發網友正反兩面論戰。

一名網友在臉書「我是竹東人」轉貼一則土地銀行竹東分行的徵才資訊，內容顯示，要徵求一名廚工，開始上班的日期為今2023年5月，月薪1萬8千元可議，休假方式和銀行一樣都是周休二日、見紅休，但需自行投保勞健保；工作時間約從上午10時起至下午1時30分，看料理速度可彈性調整；工作內容則是一日煮3桌，4菜1湯約30人份，且還要自行買菜。

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▲有網友在臉書轉貼一則土地銀行竹東分行的徵才廣告。（圖／翻攝自Facebook／我是竹東人）

▲有網友在臉書轉貼一則土地銀行竹東分行的徵才廣告。（圖／翻攝自Facebook／我是竹東人）

貼文曝光後，隨即引發熱烈討論，不少網友紛紛痛批，「1萬8是要請猴子去炒菜吧」、「18000元應該是要請人去幫忙燒熱水煮泡麵吧」、「看似合理，但實際不可能，會說合理的應該沒在煮菜，前置作業買菜、挑菜、洗菜、備料、烹煮、收拾，絕對不可能3.5小時完成」、「太血汗了！10點是去採購？」

不過，也有網友認為，「才3.5小時1萬8000元，換算成正常8小時4萬多欸，什麼工作都有得嫌！這工作對有在煮大量料理的根本簡單！才30人份！到底是能力多不足才會嫌棄工作」、「也有人需要這種工作，至少工時彈性對家庭主婦算很方便」、「如果不含菜錢，是還可以」、「這份工作很搶手的，有很多額外收入，薪水根本不是重點」。

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