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芬蘭總理：不反對與烏克蘭商談提供「大黃蜂戰機」　

▲▼美國海軍F/A-18「超級大黃蜂」。（圖／路透）

▲芬蘭考慮提供烏克蘭F/A-18「超級大黃蜂」。（圖／路透）

文／中央社

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）儘管受到國內批評，今天仍表示，她不反對商討為烏克蘭提供戰鬥機事宜。烏克蘭懇求各國提供比較先進的武器系統。

法新社報導，烏克蘭呼籲各國提供戰鬥機，特別是美造F-16戰機，宣稱戰鬥機對抵禦俄軍飛彈和無人機攻擊至關重要。

芬蘭目前操作的是F/A-18大黃蜂式（Hornet）戰機，不過2021年12月宣布，正向美國軍火商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）採購64架F-35A戰機。

▲▼芬蘭總理馬林（Sanna Marin）與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（圖／路透）

▲芬蘭總理馬林（Sanna Marin）與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（圖／路透）

馬林今天告訴記者：「我們將接收F-35新戰機…當舊式大黃蜂戰機除役時，我們可以商討這些戰機未來的用途。」

然而儘管芬蘭計劃汰換1980年代開始生產的大黄蜂戰機，新戰機必須到2025年才會交運。

馬林先前告訴記者，她17日訪問烏克蘭首都基輔時，不反對商討提供戰機一事，結果引起國內爭議。

她說：「我認為，我們可以商討大黃蜂戰機，諸如是否可能交給烏克蘭以及接收這些戰機可能必須接受何種訓練。」

不過她強調，此事「尚未作出任何決定」；並說，這樣一個倡議需要國際合作推動。

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