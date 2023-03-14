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全家買霜淇淋！她PO離奇「觸角造型」一票人噁吐　內行打臉：賺爛

▲▼全家「抹茶霜淇淋」回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家的抹茶霜淇淋近日強勢回歸，引起許多消費者搶買。（資料照／記者蕭筠攝）

記者柯振中／綜合報導

全家便利商店近日推出了「抹茶技」活動，發行了多款抹茶甜點、飲料，讓不少粉絲為之瘋狂，更是形成了打卡熱潮。一名女子日前到全家購買抹茶霜淇淋，意外拿到獨特的「觸角造型」，照片嚇壞了一票網友，沒想到有內行人出面打臉，直言「買到賺到」。

一名女子在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」PO了照片，曬出自己購買霜淇淋的戰果，而手中獨特造型的霜淇淋，也讓她直呼「好特別哦」。

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依據照片畫面，女子手中的霜淇淋與一般造型不同，呈現一條一條的編織狀，頂端更是有多條細小的「霜淇淋觸手」，如果有密集恐懼症，可能會因此感到害怕。

▼女子買到蒙布朗造型的霜淇淋，畫面引起討論。（圖／翻攝臉書／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區）

▲▼全家蒙布朗造型的霜淇淋引起討論。（圖／翻攝臉書／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區）

照片曝光以後，不少網友留言驚喊，「我覺得很可怕，密集恐懼症，每次看到就覺得很噁」、「我以為只有我自己看了有密集恐懼的感覺」、「看起來癢癢的」、「感覺點了一支霜淇淋，得到了一顆多肉植物XD」、「光看就沒有食慾啊…。」

不過，雖然有人嫌棄，卻也有內行點出這種造型，其實是「蒙布朗造型」，造價相當不便宜，「是蒙布朗啦」、「這種形狀是全家三種機台最貴的欸，買到賺到」、「這是新模型，叫蒙布朗」、「快去吃，賺爛。」

事實上，這種造型是全家「Fami!ce」去年開始推出的隱藏版造型，因為外觀討喜，所以命名為「萌（蒙）布朗霜淇淋」，原先只有在北市中山區的全家長賓店才有得買，現在則是可以透過App搜尋，查找到有販售的店家，相當方便。

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