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婆婆想當Netflix寄生蟲！她看「羞羞片」怕被抓包　內行教一招解決

▲▼Netflix，網飛，串流平台。（示意圖／Photo by freestocks on Unsplash）

▲人妻的婆婆近日討要她的Netflix帳號，一方面不想給，一方面也怕隱私瀏覽紀錄被偷窺。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

串流平台Netflix擁有許多獨家影劇，家庭共享方案也讓觀影變得十分方便。不過，一名人妻的婆婆近日想當「寄生蟲」，不斷開口討要帳號、密碼，讓她感到相當困擾，不曉得有什麼說辭能夠拒絕，貼文曝光後，立即有不少過來人給出建議。

這名人妻在Dcard上訴苦，丈夫之前隨口提出了分享帳號的請求，當時她拒絕掉了，沒想到近日婆婆似乎得知了Netflix追劇的好處，再度向她討要帳號、密碼，讓她不曉得該怎麼做。

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人妻隨後解釋，因為平時都是她在繳費，丈夫一分錢都沒出，竟然還借花獻佛，讓她心中有點不平衡，且也不想讓婆婆發現她在追「體能之巔」類型的影劇，因此上網請益，希望能得到委婉拒絕的說辭，「能不能用『只有同住家人才能共享帳號』這種說法拒絕掉？」

▲Netflix 2023年實境秀《單身及地獄3》、《Siren: Survive the Island》、《Nineteen to Twenty》、《喪屍宇宙》、《魔鬼的計謀》、《體能之巔：百人大挑戰》。（圖／Netflix提供）

▲人妻收看「體能之巔」，深怕害羞的小祕密被婆婆發現。（圖／資料照）

貼文引發討論後，不少過來人留言建議，「第一步：先封住妳老公的嘴，剩下一切好說」、「就說帳號到期了，沒打算續約」、「說現在Netflix會抓，叫她自己辦一個呀」、「叫妳老公辦家庭帳號，照顧全部人，妳也順勢不用繳費了」、「就說跟朋友分帳號有收錢，已經達上限不能再開了。等以後朋友不一起分帳號了再給婆婆用。」

此外，也有人提到，其實帳號裡面設完子帳號以後，能夠開啟PIN碼鎖定功能，這樣一來就算是同住的家人，沒有PIN碼也不能登入被鎖定的子帳號，就能確定只有本人能夠使用、瀏覽紀錄也不會因此外洩。

《東森新媒體ETtoday》記者實測後，發現鎖定子帳號共有3個步驟，分別如下：

步驟一：登入網頁版Netflix，進入「帳戶」的頁面，並找到「使用者與家長控制」的欄位，點選「使用者鎖定」。（點圖可放大）

▲▼NetFlix能夠使用PIN碼鎖定功能，每次要登入子帳號時，需要輸入PIN碼才能使用。（圖／翻攝NetFlix官網）

步驟二：進入「使用者鎖定」的頁面以後，再輸入一次密碼，進入設定PIN碼的環節。（點圖可放大）

▲▼NetFlix能夠使用PIN碼鎖定功能，每次要登入子帳號時，需要輸入PIN碼才能使用。（圖／翻攝NetFlix官網）

步驟三：輸入想設定的4位數字PIN碼，以後登入這個子帳號，就一定要輸入PIN碼，隱私性再度升級。（點圖可放大）

▲▼NetFlix能夠使用PIN碼鎖定功能，每次要登入子帳號時，需要輸入PIN碼才能使用。（圖／翻攝NetFlix官網）

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Netflix網飛寄生帳號寄生蟲共享帳號家庭帳號串流平台

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