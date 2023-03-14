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快訊／新北槍響！攔檢「行動毒庫」竟被噴辣椒水　警開轟拘4匪

▲▼ 新北通緝犯拒檢 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北通緝犯拒檢。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市海山警分局文聖派出所員警，14日下午3時許，在執行巡邏勤務時，在板橋區文化路二段發現一部紅線違規的小客車，正當員警上前敲窗盤查時，車內駕駛竟朝員警噴灑辣椒水後，猛踩油門逃逸，當小客車回轉到對向車道時，員警立即對空鳴槍，駕駛嚇到隨即停車，警方立即上前壓制逮捕車上4人，其中有2人被查出通緝，且還起獲海洛因、安非他命、一粒眠等1、2、3級毒品，目前正調查中。

板橋分局文聖所所長利建德及員警14日下午執行巡邏勤務時，發現林姓男子駕駛的小客車形跡可疑，於是上前攔查，沒想到林男卻拒檢，還加速逃逸，警方隨即對空鳴槍示警，小客車隨即停車，但當警方上前時，後座一名杜姓乘客竟朝警方噴辣椒水後，隨即下車跨越馬路逃至對向。

▲新北通緝犯拒檢。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北通緝犯拒檢。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方當下隨即通報支援警力到場，並將杜男壓制逮捕，警方事後查出，杜男有竊盜、槍砲及詐欺通緝，另外車內一名吳姓女乘客也有竊盜通緝，且車內藏有海洛因、安非他命、一粒眠等1、2、3級毒品，全案訊後依違反毒品危害防制條例、妨害公務及傷害罪嫌移送偵辦。

▲新北通緝犯拒檢。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北通緝犯拒檢，警方於車內起獲1、2、3級毒品。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北通緝犯拒檢。（圖／記者陳以昇翻攝）

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