退役軍官揪團赴陸參加「黃埔校慶」　吳斯懷力挺：有啥好怕統戰

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

有退伍軍人社團日前號召500名黃埔校友赴陸，參加黃埔軍校99周年活動，引發社會討論，退輔會主委馮世寬甚至直呼「情何以堪」，退輔會也呼籲退伍軍人勿赴中，不要落入中共統戰圈套。國民黨立委吳斯懷今（14）日受訪直言，事情根本沒有那麼複雜，並反問，「我們民主、自由、法治都比對岸好，有什麼好怕中共統戰」。

退輔會主委馮世寬昨在記者會中直言，認為退伍軍人赴中參加紀念活動實屬不妥，並強調黃埔正統在台灣。而副主委李文忠更批評，「少數黃埔先進切勿因貪圖落地招待等蠅頭小利，落入中共統戰圈套」。

對此，吳斯懷今受訪表示，自己和退伍軍人組織過去也有聯繫，實情並不如外界所想的複雜，組團赴中參加黃埔紀念活動，是退伍軍人團體去年底開年度會議時所提出，作為明年黃埔百年校慶的預習，才邀請退伍軍人報名，而非中方主動邀請。

吳斯懷質疑，以怕中共統戰為由反對退伍軍人赴中不合理，屆時退伍軍人只會並分組前往當年抗日、國民黨軍隊拿下勝仗的戰場回憶；且認為黃埔軍校舊址在中華民國政府來台後，就變成歷史文物館，中方也沒特別理由以黃埔校慶活動進行統戰。

不過，吳斯懷也說，鑑於目前兩岸關係緊張，組團赴中參加黃埔紀念活動的確是頗為敏感之舉，但不應因此而冠上被統戰之名，也沒理由限制退伍軍人的行動自由。