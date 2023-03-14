這縣市搶先發錢！分3階段領取　這批人明天6000元直接入帳

▲竹北搶先發放6000元。（圖／竹北市公所）

記者陳韻如／新竹報導

竹北市今年1月12日拍板通過發放民生紓困金6000元，6日宣步搶先中央於3/15首發，而第1階段「溫馨直送」將於15日直接入帳；第2階段「E化申請」則於18日上午9點上線至25日截止；第3階段「現金發放」民眾可於4月8日至4月10日依通知單至現金發放站領取。市公所提醒，3階段發放期間終止後，將不再提供紓困金領取服務。

竹北市搶先中央發放6000元紓困今，第1階段「溫馨直送」，針對低收、中低收、66歲以上領有健保補助之長輩，免申請即匯款，預訂3月15日就可入帳。

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第2階段「E化申請」，3月18日上午9點開始至25日期間提供24小時線上申請，上竹北市公所線上申請網址，依序確認本人資料、上傳身分證正面及匯款存摺，經查驗正確，將依市民申請順序「先申請完成者先匯入」匯款入帳，預計4月4日前完成。

此外，針對不熟悉電腦操作或年長市民，市公所亦同步在斗崙里集會所（竹北市福興一路35巷51號）設置「諮詢及協助申請站」，協助辦理線上申請。

第3階段「現金領取」為期3天，預計在4月8日至10日展開，請攜帶本人身分證、委託書及相關證明文件，依通知單至指定發放站領取。

市公所提醒，3階段發放期間終止即不再提供紓困金領取服務，請市民朋友維護自身權益。