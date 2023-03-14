　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「鳥事都國軍扛」　軍隊缺蛋下周起連喝6周豆奶

▲▼總統蔡英文花蓮慰勉國軍部隊　登飛彈發射車。（圖／總統府）

▲國軍下周起用豆奶替代雞蛋。（圖／總統府）

記者崔子柔／綜合報導

國內蛋荒持續擴大，農委會主委陳吉仲日前表示，希望國軍配合降低雞蛋需求，由農委會提供國產產銷履歷豆奶替代雞蛋，在6周期間將共提供216萬瓶。消息曝光後，讓不少鄉民忍不住說，「鳥事都他們（指國軍）扛」。

農糧署昨（13日）開會討論相關配送與貨源供應，預計從3月20至4月30日為期6周，由國產豆奶替代國軍雞蛋食材，總需求216萬瓶，共約2000多萬元費用則由農委會吸收。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友昨日將相關新聞轉發到PTT上，引起鄉民熱議，也有不少人替國軍感到不平，紛紛留言表示，「國軍真的雖小，鳥事都他們扛」、「台灣黃豆進口那麼多國軍只能當盤子買國產」、「過剩的國軍吃，不夠的國軍沒得吃」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲鄉民留言。（圖／翻攝自PTT）

另也有人酸說，「新聞寫2000萬實際成本多少懂的都懂」、「又要賺一手」、「還不是民眾的稅金吸收」、「怎麼假借蛋的名義，一直在燒錢啊」、「建議總統府五院跟地方政府一樣比照辦理」。

農糧署副署長蘇茂祥表示，這次推廣國軍食用國產產銷履歷豆奶，不只是解決蛋荒，更是執行農糧署大糧倉計畫，希望藉此鼓勵農民多多種植，目前考量豆奶加工量能，暫時供應國軍6周時間，後續再看推動情況，再評估後續是否繼續推動。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／《料理的鐵人》陳建一病逝！　享壽67歲
快訊／邱國正：金門失聯上兵　非因內部管教離營
解渴春雨要來了　連下2天最明顯時間曝
快訊／美銀行倒閉危機擴大　台股重挫170點！
台商生意失敗「陸妻不理」　台籍前妻拒接人！病倒廈門火車站
警狂掃「八大」內行嘆：根本沒用　明仁會高層下落曝光
二膽上兵回台北休假行蹤曝　失聯前2天還有做這東西
朱立倫透露　徵召侯友宜出戰2024成定局
明仁會林京葵「寶格麗酒店戰役」成名　1原因退位仍話事

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

友善行人！基隆13校擁「綠斑馬」　3月底完成市區熱點劃設

首次去高級SPA嗨戴「雙洞浴帽」　她見真相糗爆：以為包包頭專用

閏二月過2次生日　命理師：特別危險！別以為賺到

解渴春雨要來了　連下2天最明顯時間曝

「鳥事都國軍扛」　軍隊缺蛋下周起連喝6周豆奶

耕莘健檢誤植染梅毒！　政大僑生「錯過期末考」死當4科無奈發聲

一輩子不變心！3對星座CP「離婚率最低」　獅子＋雙魚個性互補甜爆

穿「外送制服」接小孩放學被嫌丟臉　網見一幕心酸

烏克蘭爸媽：台灣很危險！　她堅持來台原因曝

職場老謀「5星座」公開！小心被算計　第1名不是天蠍

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

甄子丹「不甩抵制聲」現身奧斯卡　范冰冰深V.蕾哈娜帶球比辣

全世界都在敬禮 張育成無緣帶風潮赴日 ｜20230313 ET午間新聞

台式應援爆紅　張育成：對手嚇死、我們愛死｜20230313 ET午間新聞

韓國猛敲22分海放大陸　轟2滿貫砲「5局就收工」

爸帥氣教學如何丟漁網　下秒噗通落水全場笑翻

友善行人！基隆13校擁「綠斑馬」　3月底完成市區熱點劃設

首次去高級SPA嗨戴「雙洞浴帽」　她見真相糗爆：以為包包頭專用

閏二月過2次生日　命理師：特別危險！別以為賺到

解渴春雨要來了　連下2天最明顯時間曝

「鳥事都國軍扛」　軍隊缺蛋下周起連喝6周豆奶

耕莘健檢誤植染梅毒！　政大僑生「錯過期末考」死當4科無奈發聲

一輩子不變心！3對星座CP「離婚率最低」　獅子＋雙魚個性互補甜爆

穿「外送制服」接小孩放學被嫌丟臉　網見一幕心酸

烏克蘭爸媽：台灣很危險！　她堅持來台原因曝

職場老謀「5星座」公開！小心被算計　第1名不是天蠍

友善行人！基隆13校擁「綠斑馬」　3月底完成市區熱點劃設

直擊！矽谷銀行營業了　2張照片看現況

快訊／《料理的鐵人》陳建一肺炎病逝！　享壽67歲…3大鐵人他先走一步

軍公教調薪有望？　陳建仁持正面態度：盼審議結果有正向回應

快訊／邱國正：金門失聯上兵　非因內部管教離營

楊紫瓊振臂歡呼秀4210萬名錶　奧斯卡影后鑽石髮飾洩少女心

健康人每天放屁13～21次！吃4食物屁超臭　運動更易放連環屁

首次去高級SPA嗨戴「雙洞浴帽」　她見真相糗爆：以為包包頭專用

揭侯友宜參選2024「真正難題」　媒體人：還沒出頭能量就消耗一半

長榮航太上市首日漲35％　中籤戶現賣可賺2.4萬

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

生活熱門新聞

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

AV界震撼彈！三上悠亞正式「宣布引退」

春雷要響了　「解渴鋒面」報到時間曝

機車牽上區間車？旅客通報攔查　他免補票可出站！台鐵曝真相

五十嵐來台喝「50嵐」！球場合照曝　吸台灣網友朝聖

今晨10.5℃　下波變天轉雨時間曝

珍珠奶茶加什麼　台灣人會崩潰

一輩子不變心！3對星座CP「離婚率最低」

僑生遭誤植梅毒！錯過期末考4科死當

網瘋傳「1顆棒球」控古巴投手！真相打臉

清明掃墓13禁忌曝！搞錯時間恐招惹陰靈

健檢誤植染梅毒！卡日「死當4科」　政大僑生無奈發聲

烏克蘭爸媽：台灣很危險！　她堅持來台原因曝

波音787降落遇「恐怖妖風」！機長：幾乎失去控制

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

茄子蛋被爆解散！　「10年好交情輸在錢」單飛各自玩

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

發薪日沒入帳！同事「卻沒疑問」他驚不對勁

中華隊倒數第2「只贏中國」！投球均速曝　輸斜槓捷克

行李安檢照出胖胖生物　打開嚇壞

AV界震撼彈！三上悠亞正式「宣布引退」

春雷要響了　「解渴鋒面」報到時間曝

Selina懷胎12周「公開寶寶小名」！　前夫張承中說話了

「黃金左手」吳宗軒爆穩交小6歲啦啦隊正妹

球星「夜灑150萬」脫衣女郎跨腿狂歡！　極樂畫面流出

明仁會「170旗袍辣妹」來源混雜！　小弟看臉認出：我點過她

即／彰化監獄受刑人脫逃！刑事局發布查緝專刊

機車牽上區間車？旅客通報攔查　他免補票可出站！台鐵曝真相

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

更多

最夯影音

更多
楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄
黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面