「鳥事都國軍扛」　軍隊缺蛋下周起連喝6周豆奶

▲國軍下周起用豆奶替代雞蛋。（圖／總統府）



記者崔子柔／綜合報導

國內蛋荒持續擴大，農委會主委陳吉仲日前表示，希望國軍配合降低雞蛋需求，由農委會提供國產產銷履歷豆奶替代雞蛋，在6周期間將共提供216萬瓶。消息曝光後，讓不少鄉民忍不住說，「鳥事都他們（指國軍）扛」。

農糧署昨（13日）開會討論相關配送與貨源供應，預計從3月20至4月30日為期6周，由國產豆奶替代國軍雞蛋食材，總需求216萬瓶，共約2000多萬元費用則由農委會吸收。

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有網友昨日將相關新聞轉發到PTT上，引起鄉民熱議，也有不少人替國軍感到不平，紛紛留言表示，「國軍真的雖小，鳥事都他們扛」、「台灣黃豆進口那麼多國軍只能當盤子買國產」、「過剩的國軍吃，不夠的國軍沒得吃」。

▲鄉民留言。（圖／翻攝自PTT）



另也有人酸說，「新聞寫2000萬實際成本多少懂的都懂」、「又要賺一手」、「還不是民眾的稅金吸收」、「怎麼假借蛋的名義，一直在燒錢啊」、「建議總統府五院跟地方政府一樣比照辦理」。

農糧署副署長蘇茂祥表示，這次推廣國軍食用國產產銷履歷豆奶，不只是解決蛋荒，更是執行農糧署大糧倉計畫，希望藉此鼓勵農民多多種植，目前考量豆奶加工量能，暫時供應國軍6周時間，後續再看推動情況，再評估後續是否繼續推動。