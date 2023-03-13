神鬼樓管詐1.4億判刑22年　誣告女同學騙1萬元又遭起訴

▲神鬼樓管黃志峯詐財1.4億元遭判刑，還想誣告大學同學騙錢。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前新光三越百貨樓管黃志峯，利用百貨公司舉辦消費滿額贈禮的機會，大賺刷卡折扣暴利，還說服其他櫃姐與親友出借信用卡投資，合計詐取近1.4億元遭判刑22年，1名邱姓大學同學看到新聞後，才發現自己也被黃男騙了40萬元而提告，黃男竟反告邱女騙他1萬元去繳孩子安親班學費，台北地檢署查出黃男瞎扯，13日依誣告罪起訴黃男。

黃志峯(原名余志峯)2016年下半年起至2018年4月間，趁著新光三越消費回饋滿額贈禮等活動期間，刷卡購買蘋果產品可取得相當的折扣，為能擴大利潤，向同公司的櫃姐、朋友借得信用卡，大量刷卡購買高價手機後轉賣獲利，黃男一開始先以小額交易，銀貨兩訖博取信任，因黃男都會按時繳交信用卡費，親友都不疑有他。

由於黃男生活用度漸趨奢侈，加上大量簽注運動彩券，致收入跟不上迅速膨脹之支出，不僅從通路商高價購買蘋果電腦3C商品後立刻以低價出售，而由於黃男大手筆購買，連新光三越各分館內販售「蘋果」公司商品的法雅客公司以為黃男是大盤商，也允諾讓他先取貨再付款，最後讓黃男詐得近百支的iPhone手機，也騙取不少櫃姐、朋友簽帳、借錢。

但他實在無法還錢，欠款的情形陸續爆發，被害人紛紛報警。檢警逮捕黃男後，經過清查，發現他詐得犯罪所得9,527萬8,132元，以及4,815萬9,466元之財產上利益（手機、3C產品等），合計詐得犯罪所得1億4,343萬7,598元，被依他40個詐欺取財、偽造文書等罪判刑22年。

黃男在案件偵審期間，找到久未聯繫的邱姓大學同學，以母親的保險費繳不出來等理由，向邱女借了40萬元，還拿走邱女的手機，事後邱女自己繳不出孩子安親班的費用，也急需使用手機，黃男才心不甘情不願地還了1萬元，並稱已經匯款到通訊行，要邱女自己去拿1支iPhone手機。

就在此時，邱女看到黃男是神鬼樓管的詐欺犯後，才驚覺自己也是受害人，向新北地檢署提告，檢察官依詐欺罪將黃男起訴，沒想到黃男反控邱女騙了他1萬元，說要去買手機卻拿去繳安親班費用，檢察官傳喚通訊行人員作證，賣手機的錢是黃男匯款支付，還叮嚀通訊行不用再向邱女收錢，台北地檢署調查後，處分邱女詐欺罪不起訴，另依邱女所提誣告罪起訴黃男。