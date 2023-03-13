▲新冠藥物適用對象應放寬？羅一鈞曝「最新庫存」：專家會議討論。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫情趨緩，立法院厚生會今（13）日召開新冠疫情公聽會，有專家建議可放寬口服藥物使用對象，透過精準防疫預防重症死亡。對此，指揮中心發言人羅一鈞表示，部分口服藥物對重症、住院預防不如預期，針對外界建議，會在搜集國際資料後再提到專家會議討論。

長庚大學醫學院副教授上午在公聽會提到，預防新冠重症可以擴大藥物對象介入，可先從放寬重症風險因子定義著手，從現行65歲以上往下調整，因為有些文獻顯示，40歲以上風險比肥胖、糖尿病還高。

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針對專家建議抗病毒藥物使用情形，與會的疾管署署長莊人祥表示，目前新冠抗病毒藥物庫存量充足，瑞德西韋庫存8萬1587劑，尚可使用3個月；單株抗體庫存量7486劑，尚可使用19個月，之後會召開專家會議，討論是否將60至64歲族群納入適用對象中。

羅一鈞下午受訪時表示，近來有許多國際研究顯示，口服藥物不一定都是走開放方向，例如部分國際研究顯示，莫納皮拉韋對重症或住院下降不如預期，針對外界建議，會搜集國際資料後再送到專家會議討論，但未有開會時程表。目前倍拉維庫存37.4萬人份，尚可用267天，莫納皮拉韋還有8.1萬人份，庫存203天。

今日新增6435例本土病例，創下321天以來新低。羅一鈞表示，到3/20以前應都處於低點，並未看到外界擔心的搶領防疫險導致通報增加的效應。從此趨勢看來，3/20新制應該會如期推動。屆時視訊門診將回歸通訊診察辦法適用範圍，僅限山地偏鄉離島地區使用，也會停止送藥到府服務。