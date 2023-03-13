前立委揭藍營2024致勝3大門檻　關鍵在「他」一念之間

▲國民黨前立委孫大千。（圖／記者張榮恩攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨2024大選如何布局備受關注，外界也皆在猜測是否會有「藍白合」的可能。對此，國民黨前立委孫大千認為，國民黨想在2024實現政黨輪替有三大門檻，其中最困難的，就是在野整合問題，而能不能成形的關鍵，就在民眾黨主席柯文哲的「一念之間」。

孫大千12日在節目《麥玉潔辣晚報》中指出，國民黨2024要勝選有三個門檻，第一個門檻是國民黨是否會重演2020年大選內亂的狀況，但他認為這個門檻已跨過，因為黨主席朱立倫已經決定要當「造王者」而非「王」，若朱立倫真的不參選，且推出能勝選的組合，將會在歷史上留名。

孫大千點出，第二個門檻是國民黨內有無其他競爭者，像是鴻海創辦人郭台銘，但黨內已有部分人士出來駁斥郭台銘回黨，扣掉這個變數，國民黨內要角逐2024的人選就不多了，接下來的關鍵就是如何讓有勝選機會的候選人「漂亮登台，華麗轉身」，因為現在有勝選機會的人選都是六都市長，這些人都會面臨到落跑的問題。

孫大千表示，第三個門檻就是「在野聯盟」跟「藍白合」的問題。他提到，民進黨在這次選戰需要「三腳督」，需要第三力量分走國民黨15％的選票，所以國民黨現在最大的問題就是要如何整合「反民進黨」勢力，問題就卡在郭台銘跟柯文哲的動向，但郭台銘目前沒什麼動作，那關鍵就在柯文哲要做「一個這輩子一定要選一次總統的人」，還是一個「改變台灣命運的人」，都在柯文哲的一念之間。