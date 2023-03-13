不只張育成！中華隊「1低調強者」被推爆　球迷喊：超過100分

▲中華隊。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

世界棒球經典賽A組預賽落幕，儘管中華隊無緣進8強，仍打出感動戰役，而「國防部長」張育成的優異表現更深植人心。不過，就有球迷直言，中華隊還有很多默默的無名英雄，更點名1人是低調強者，「看他打擊會有很安心的感覺。」

球迷在PTT感性發文，「這次比賽，中華隊還有很多默默的無名英雄，吳念庭就是其中一位，回台灣第一次當國手，他也不負球迷期待，表現得很穩定，也很稱職、成功的保護了張育成。」

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他表示，看吳念庭打擊非常安心，「很穩定的選球不盲目出棒，該他打擊出去球都結實，不該打擊的時候不貪功選保送，球迷對他的印象就是吳復連的兒子，但他因為日職的淬煉更成熟，下一次的國際賽也可以讓他更證明自己了。」

▲旅日好手吳念庭首次回國加入中華隊。（圖／記者李毓康攝）

對此，許多鄉民也紛紛直呼，「超過100分，上場真的給人有安心感」、「這屆已經證明自己夠強了，何須還要下次證明自己？」「他很強」、「21年英雄訪問的時候，就覺得他很強也很感動了，這次國家隊真的讓人對他更佩服」、「基本功扎實，選球纏鬥能力強，沒什麼可以挑剔的」、「心態也很強大的人，超棒」、「每當張育成上壘時，輪到小西瓜打擊，就會有攻勢還會繼續，不會斷掉的安定感」、「低調強者 ，沉穩內斂」、「超過100分，選球超級穩，每次上來都很難被解決」。

▲吳念庭的沉穩表現被許多球迷大讚。（圖／記者李毓康攝）

回顧吳念庭在這次經典賽表現，儘管第一場中華隊慘敗給巴拿馬，不過吳念庭在7局開轟，不僅是本屆賽會的第一轟，還幫助球隊免於被扣倒的命運；還有對戰義大利時，他3局下在隊友的助攻下，也成功回本壘得分。

現年29歲的吳念庭，效力於日本職棒埼玉西武獅，雖然當年選秀順位不高，但半年時間就在二軍打出成績，拚上一軍後的表現也備受矚目，2016到2020年間，由於陣中還有多位主力戰將，他沒有太多機會上陣，但到了2021賽季，他得點圈出色的打擊表現，被日媒封為「得點圈之鬼」，之後也成為第5位，在日職達成單季至少雙位數全壘打的台灣球員。