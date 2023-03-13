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不只賽程爛！悍創「3大荒唐」被挖出　PTT洗版罵爆：吃相難看

▲▼2023WBC世界棒球經典賽中華隊對戰古巴,同樣吸引滿場超過兩萬名球迷進場為中華隊加油。（圖／記者李毓康攝）

▲地獄賽程引起國人不滿。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康）

記者周亭瑋／綜合報導

世界棒球經典賽A組預賽落幕，中華隊「晚接午」的賽程引爆國人怒火，而承辦單位「悍創運動行銷」也成了眾矢之的。就有球迷氣憤指出，除了賽程外，悍創還有不少問題，其中有三點被群起嘲諷，鄉民們也洗版狂酸，「超好笑，真的吃相難看。」

隨著昨日中華隊難熬「晚接午」地獄賽程，預賽最終場以1比7敗給古巴，無緣晉級，悍創也被痛批賽程排超爛，根本沒有所謂的主場優勢。針對賽程問題，悍創昨表示，去年4月開始努力協調賽程，無奈大聯盟說的算，「球迷如果需要宣洩缺口，我們概括承受。」

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不僅如此，網友更在PTT發文怒指，除了賽程外，悍創這次的問題還有很多，包括「紀念品」和「自己人開球」都值得討論。

他直言，「一樣的票價，為何第一場的觀眾就是比較盤？後三場也是有跟沒有一樣，限量3000份，還是成本低到不行的東西。沒有人說一定要有紀念品，但倒是解釋為什麼首場沒有？後來的3000份又是什麼時候規劃的？明顯就是被大家酸爆才去下急單吧！」

▲▼2023WBC世界棒球經典賽中華隊取得預賽第二勝。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊無緣晉級，讓眾球迷不捨。（圖／記者李毓康攝）

再來就是開球的部分，原PO不禁笑虧，「從來沒看過主辦單位自己下去開球的，笑死人，你哪位啊？搞清楚你不是贊助單位耶，是收錢收到盆滿缽滿的，憑什麼下去開球，自己圓夢？你誰？職棒都知道找藝人、運動選手開球，你辦一級國際賽結果自己上？」

另外，悍創賣的紀念衣，也被質疑是一次性T恤，就有網友苦喊，「不止一次性T恤，苦主我收到一次性球衣。下水洗過一次，恰恰的P就翹起來了。」

他表示，家人說那種熱印的會發生不意外，可是空白球衣1299元，有名字跟背號的球衣1999元，「你多收700元，然後給球迷一件一次性使用的球衣，下水一次後就缺一角、掉一塊的！這什麼奇葩的品質，除了出商品撈錢跟排給主場球隊地獄賽程之外，這家公司到底有做什麼好事？」

▲。（圖／翻攝自PTT）

▲紀念衣也引起爭議。（圖／翻攝自PTT）

對此，大票鄉民洗版回應，「哈哈哈，到底是多想紅啦」、「真的爛到笑，臉皮超厚」、「難怪昨天老闆開球現場沒人鼓掌」、「就一個唯利是圖的商人，還以為自己是個什麼咖」、「以下開放工讀生洗地」、「割韭菜」、「送的那塊布真的爛」。

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