中華隊「地獄賽程」遭疑有票房壓力　教育部證實：悍創曾想申請補助

▲世界棒球經典賽中華隊預賽最後一天賽程，吸引滿場超過兩萬名球迷進場為中華隊加油。（圖／記者李毓康攝）

記者楊惠琪／台北報導

2023年世界棒球經典賽中華隊以1：7輸給古巴隊，無緣晉級複賽，外界批評「晚接午」的賽程不利中華隊，根本是「地獄賽程」，今（13日）也在立院教育文化委員會引發立委質疑，台灣好不容易爭取主辦國，賽制卻對地主隊不友善，體育署不該坐視不管。教育部次長林騰蛟坦言有檢討空間。

立法院教育委員會今日安排教育部針對「高教人才斷層」等進行專題報告，立委洪孟楷質詢，中華隊在經典賽經歷「地獄賽程」，教育部體育署不該坐視不管，之前體育署曾表示，將全力協助主辦單位行政支援，且有補助情蒐組訓計畫，質疑教育部是否有補助主辦此次經典賽的悍創運動行銷。

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林騰蛟表示，這次世界棒球經典賽僅補助中華棒協4000多萬元，對於悍創與中華職棒聯盟，僅提供行政協助，他強調，體育署經費適用於補助地方政府學校及單項協會，因悍創是私人公司，政府經費無法挹注。但他也證實，悍創曾透過棒協希望申請補助，但從雙方合約中，中華棒協並無顯示出資與收入，因此已於三月初否決申請。

洪孟楷指出，台灣好不容易爭取主辦，賽制卻對地主隊不友善，日本、美國就可以四天晚場，主辦方第一時間說大聯盟規定，第二時間又改口原本二午二晚，協調後便一午三晚，這便代表可以協調，體育署應介入了解與督導，不該坐視不管，也不能推諉是民間公司自己處理就好。

林騰蛟回應，這部分確實可以做檢討，主辦國對於賽程安排，如果能發揮主場優勢，當然理想。