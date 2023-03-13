北市蛋行清晨又湧「搶蛋潮」！人龍排進小巷內　怒轟：政府無能

▲民眾一早就去排隊買蛋。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者朱祖儀／綜合報導

蛋價持續飆升，缺蛋議題仍在國內延燒。一名網友透露，最近一大清早去買蛋，結果又發現批發行門口已經湧入一群人排隊購買，長長人龍綿延數公尺，現場民眾忍不住狠批「政府無能」。不過照片曝光後掀起兩派論戰，有人感嘆「現在蛋真的不好買」，但也有人認為「又不是只有台灣缺蛋」。

原PO在臉書「爆料公社」表示，13日早上7時許到北市大同區的蛋行買蛋，批發行本來應該都有幾百箱的量，但他抵達時卻發現門口排了滿滿的人。從照片中也看到，許多民眾穿著厚厚的外套在低溫中排隊，人潮從門口一路到小巷子內。目睹這情形，讓他忍不住怒轟「不要說隨時哪裡都有蛋都買得到，並沒有，也不是大家愛排隊，這邊大家都說是政府無能」。

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▲隊伍綿延到小巷內。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

文章曝光後引起兩派意見，部分網友認同原PO的話，表示「感謝政府德政，讓人民生活困頓...連蛋都買不到」、「跑了大賣場、全聯等等真的買不到啊，幾十年也沒有碰過這種情況」、「週末市場買不到，家樂福買不到，costco也買不到…以後自己養隻雞吧」、「缺蛋是事實」、「某些城市人口密集真的比較缺蛋」、「蛋蛋的哀愁」、「缺蛋是農委會的管理問題喔」、「南部也買不到蛋啊」。

但也有人認為，「你們越罵越吵越搶，蛋商大中盤越有藉口努力發大財而已」、「我家冰箱蛋蠻多的」、「我只是好奇...你各位平常有這麼愛吃蛋，愛吃到排隊也要買？」「別再混淆視聽了，愛排隊囤貨是你們這些人的事」、「全世界都缺蛋，全世界都政府無能，只能說台灣普遍國際觀很差」、「那天買蛋，老闆都說我每天都有，不懂你們為何要搶著買」、「只是想買便宜的吧，閒閒就去排隊買便宜」。