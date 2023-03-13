華郵：台灣官員勸告麥卡錫「別在今年訪台」　避免捲入大選紛爭

▲美眾院議長麥卡錫屢傳有意訪台。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）屢傳有意訪台，但《華盛頓郵報》引述知情人士說法爆料，台灣官員建議麥卡錫的幕僚，今年訪台可能被反對黨國民黨（KMT）利用，以達到政治目的。蔡英文的發言人對此表示，總統的「行程仍在制定中」，總統辦公室裡沒有任何人要求麥卡錫不要訪台。

《華盛頓郵報》指出，國民黨傾向與北京建立更緊密關係，他們正在準備明年總統大選，一直試圖將蔡英文民主進步黨的兩岸政策描述為危險的、不必要挑釁的，還會提高與中國爆發戰爭的風險。

德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）印太計畫常務董事葛來儀（Bonnie Glaser）說，「蔡總統可能認為，麥卡錫今年的訪問弊大於利。」美眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）也建議，麥卡錫訪台的更好時間點是在明年大選後。

去年，麥卡錫尚未成為議長前，曾說自己「很樂意」訪問台灣。他本周談到加州行程時表示，「那與我的出訪無關，如果我要去台灣的話，我什麼時間去什麼地方，中國無權置喙。」

▲去年8月，前美眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）成為25年以來首位訪台的在任議長。（圖／總統府）



蔡英文預計3月底、4月初在訪問中美洲途中過境美國，並且至少停留兩地。她首先預計3月30日接受保守派智庫「哈德遜研界所（Hudson Institute）邀請，在紐約市一場私人活動上獲頒全球領袖獎並發表演說，據悉麥卡錫及參議院多數黨領袖舒默（Charles Schumer）都有受邀，接著預計4月5日在加州雷根圖書館發表演說，據傳將與麥卡錫會面。

《華盛頓郵報》認為，蔡英文訪美將引起北京憤怒，但可能不到裴洛西訪台後解放軍發起軍事回應的程度。華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）中國專家布蘭契特（Jude Blanchette）解釋，「我們正處於台灣的選舉季，幾乎可以肯定的是，國民黨正向北京傳遞訊息，基本上就是在說『不要來這裡淌渾水。』」

華府智庫「美國企業研究所」（AEI）非常駐研究員塞耶斯（Eric Sayers）則以「穿針引線」形容，麥卡錫在加州與蔡英文會面，一方面展現對台支持，另一方面也讓中國很難做出攻擊性回應。

他說，「對於在明年大選之前很敏感的民進黨而言，這是一次勝利。對蔡英文來說，她有機會向更多美國聽眾談論她的國家在世界上的角色。對於麥卡錫來說，他有獨特機會提升台灣在美國內部的重要性，這讓北京在台灣周邊部署挑釁軍事回應的能力變得更複雜。」