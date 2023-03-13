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郭台銘揪白沙屯媽祖合體遭打槍　揭柯文哲「冷郭內幕」

柯文哲首度參與白沙屯媽祖進香期間，郭台銘曾主動找柯想一起在活動上合體，卻大吃閉門羹。

▲柯文哲首度參與白沙屯媽祖進香期間，郭台銘曾主動找柯想一起在活動上合體，卻大吃閉門羹。

圖文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲與鴻海創辦人郭台銘有無可能搭配競選2024大選，成政壇熱議話題。本刊掌握，柯文哲直拚總統的態度明確，不僅無意當郭副手，日前郭有意找柯在白沙屯媽祖進香活動同框合體，卻遭柯婉拒，大吃閉門羹。

對於是否投入2024總統大選及重回國民黨？郭台銘2月8日鬆口表態：「現在我在等國民黨的一套辦法！」此言一出，頓時掀起藍營有志大位者的矛盾。

知情人士透露，就在藍營為了郭一句話吵得沸沸揚揚之際，柯當時則選擇離開台北政壇，自2月12日起參與苗栗通霄白沙屯的9天8夜媽祖進香活動，郭營一度主動聯繫柯營，表達郭有意選一天跟著柯，一起參與白沙屯媽祖進香活動，營造二人合體的意象，不料，柯營卻以進香行程不適合為由，直接婉拒，讓郭大吃閉門羹，搞得郭不太開心，對柯頗有微詞，雙方鬧得不太愉快。

▼柯文哲（右）私下曾直言，他願當副手的前提是「有郭台銘（左）的財力跟實力，但沒有郭的缺點」。

柯文哲（右）私下曾直言，他願當副手的前提是「有郭台銘（左）的財力跟實力，但沒有郭的缺點」。（民眾黨提供）

據透露，柯營會回絕郭營，是認為柯首度參與白沙屯，一開始的規劃就是當個「香丁腳」，也就是跟著一般民眾報名、一起徒步走完全程，若突然與郭合體，「政治作秀味道太濃」，也對活動不尊重。

一名親柯人士直言，當時郭拋出「等國民黨一套辦法」的說法後，藍營普遍不埋單，此際回過頭來找柯合體，柯大可不必替郭搭舞台，淌藍營內部矛盾的渾水；另有柯營幕僚不客氣地說，當初競選新竹市長的高虹安爆發助理費案，柯曾傳訊息給郭，探詢是否可能出面聲援高，卻遭已讀不回，如今郭被藍營冷對才回頭要找柯取暖，前後態度讓柯冷暖自知。

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