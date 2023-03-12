麻煩機長開快點！轉機來不及了　飛機真的提前20分鐘降落

記者魏有德／綜合報導

大陸一名乘客趙先生6日搭乘山東航空的班機前往濟南轉機，由於飛機起飛已經晚點1小時，他擔心來不及轉搭下一班飛機，因而在起飛前先求助機組人員，「麻煩機長開快點！」，結果機長回覆稱，「下一段幫他提速。」結果該航班不僅沒有延誤，反而提前20分鐘抵達濟南，讓趙先生能趕緊飛奔轉機。

▲大陸一名乘客因飛機起飛時間延誤影響轉機時間，向機長求助盼能提早降落。（圖／翻攝微博，下同）

《紅星新聞》報導，山東航空今（10）日回應稱，該航班機組在空管指揮下嚴格按照民航安全規範和山航運行規範執行航班任務。因該航班時刻調整，為確保旅客順利完成中轉，濟南地面工作人員按照「旅客急轉機」服務程序保障。經山航各保障環節工作人員密切協作，在較短時間內幫助趙先生順利轉機。

趙先生把整段「奇妙」的經歷過程都用手機拍了下來，影片中顯示，趙先生在登機後便略微為難的告訴空服員，「麻煩機長開快點吧！還要轉機！」經過向機長反應後，空服員也禮貌的回應他，「他給的那個時間很緊，現在給的就是6點15落（落地）。」

同時，機場地勤人員也協助將趙先生下一段的登機牌準備好，並且由下一段航班的座艙長親自接機，帶著趙先生在機場內狂奔，從下機到登機，整段過程盡花了5分鐘，也讓趙先生在航空公司的協助下，完成這趟難得的「極限轉機」體驗。