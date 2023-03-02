「幽靈前手」誆讓渡金　竹北房仲海削450萬！檢察官出重手

▲檢察官調查竹北某房仲，以人頭前手的方式詐取差價。（圖／記者陳凱力攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署日前偵辦一起房屋代銷業者虛設人頭，惡意抬高交易價格案，檢方認竹北房屋代銷張姓負責人、張姓開發人員、鍾姓銷售人員以人頭前手充數，抬高預售屋銷售價格而從中賺取價差，依刑法加重詐欺罪提起公訴，並以「一罪一罰」向法院請求從重求刑。

檢方調查，張男(以下稱張甲)為新竹縣竹北市光明六路東一段「統X」房屋仲介公司的實質負責人，且提供其個人帳戶作為收取不動產買賣款項之用，另一張男(以下稱張乙)為其房仲開發人員、鍾男為仲銷售人員。

2014年5月間，鍾男向秦女推銷位在苗栗縣竹南鎮的預售屋店面共 3 戶，鍾等 3 人隱瞞預售屋無前手事實，向秦女誆稱「該預售案尚有吳女、張男2位前手」，若要購買需另支付每戶100萬的讓渡金給2位前手。

實際上所謂的「前手吳女、張男」都是張乙主導的「人頭前手」，秦女未察，先與「統X」簽訂要約書、不動產買賣意願書及買方給付服務費承諾書，並交付面額共328萬支票給張乙、鍾男，由2人轉交給前手。

但實際上這些支票最後都存入負責人張甲的帳戶，3人以此手法抬高售價，成功詐得300萬。

2014年3月間，張乙、鍾男向林女推銷位在苗栗縣竹南鎮的預售屋建案，同樣向林女詐稱「該預售屋為地主張甲的保留戶」，若要購買需先支付地主保留戶款150萬元等語。

實際上張甲並非該預售屋地主，3人刻意抬高售價收取差價，林女簽下買賣合約書後，交付 150萬支票給鍾男轉交，而這張150萬支票同樣存入張甲帳戶內。

檢方認，3人從事房屋代銷業，收取房屋仲介服務費用屬情理之常，只是3人本應誠實告知收費方式，獲買賣雙方同意後收取，卻以欺騙方式連續虛構讓渡金、地主保留戶款等情節，使秦女、林女信以為真，遭受鉅額損失。

考量被告3人於調查期間始終詭辯否認犯罪，態度不佳，迄今未與秦女、林女達成和解，依刑法第339條之4之3人以上共同詐欺（即加重詐欺）罪嫌，並以「一罪一罰」原則向法院求處重刑，另全案犯罪所得 450 萬元，依法應予沒收。