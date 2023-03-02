　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「幽靈前手」誆讓渡金　竹北房仲海削450萬！檢察官出重手

▲竹北、高鐵特區、房地產、買房、建案、房屋、賣房。（圖／記者陳凱力攝）

▲檢察官調查竹北某房仲，以人頭前手的方式詐取差價。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署日前偵辦一起房屋代銷業者虛設人頭，惡意抬高交易價格案，檢方認竹北房屋代銷張姓負責人、張姓開發人員、鍾姓銷售人員以人頭前手充數，抬高預售屋銷售價格而從中賺取價差，依刑法加重詐欺罪提起公訴，並以「一罪一罰」向法院請求從重求刑。

檢方調查，張男(以下稱張甲)為新竹縣竹北市光明六路東一段「統X」房屋仲介公司的實質負責人，且提供其個人帳戶作為收取不動產買賣款項之用，另一張男(以下稱張乙)為其房仲開發人員、鍾男為仲銷售人員。

2014年5月間，鍾男向秦女推銷位在苗栗縣竹南鎮的預售屋店面共 3 戶，鍾等 3 人隱瞞預售屋無前手事實，向秦女誆稱「該預售案尚有吳女、張男2位前手」，若要購買需另支付每戶100萬的讓渡金給2位前手。

實際上所謂的「前手吳女、張男」都是張乙主導的「人頭前手」，秦女未察，先與「統X」簽訂要約書、不動產買賣意願書及買方給付服務費承諾書，並交付面額共328萬支票給張乙、鍾男，由2人轉交給前手。

但實際上這些支票最後都存入負責人張甲的帳戶，3人以此手法抬高售價，成功詐得300萬。

2014年3月間，張乙、鍾男向林女推銷位在苗栗縣竹南鎮的預售屋建案，同樣向林女詐稱「該預售屋為地主張甲的保留戶」，若要購買需先支付地主保留戶款150萬元等語。

實際上張甲並非該預售屋地主，3人刻意抬高售價收取差價，林女簽下買賣合約書後，交付 150萬支票給鍾男轉交，而這張150萬支票同樣存入張甲帳戶內。

檢方認，3人從事房屋代銷業，收取房屋仲介服務費用屬情理之常，只是3人本應誠實告知收費方式，獲買賣雙方同意後收取，卻以欺騙方式連續虛構讓渡金、地主保留戶款等情節，使秦女、林女信以為真，遭受鉅額損失。

考量被告3人於調查期間始終詭辯否認犯罪，態度不佳，迄今未與秦女、林女達成和解，依刑法第339條之4之3人以上共同詐欺（即加重詐欺）罪嫌，並以「一罪一罰」原則向法院求處重刑，另全案犯罪所得 450 萬元，依法應予沒收。

【新竹棒球場相關】

►去年5月就發現積水！新竹球場4千萬排水工程慘被刪　高虹安要查

►新竹棒球場咎責...逾10人有疏失　高虹安點名內政部次長吳堂安

►高虹安：與龍來公司暫停租約　竹市府恐面臨賠償

►綠批高虹安作秀！　指4千萬排水工程款爭議...問「他」最清楚 

ET快訊
宜蘭蔥油餅現況曝！　鄰居嘆：老闆夫婦也受傷害
快訊／台南議長賄選案　邱莉莉等10人起訴
收禮物後「28歲男星出車禍亡」！　于美人：華人很忌諱
實測蔥油餅搓鈔「他練一晚上崩潰」！　萬人看傻
快訊／美宣布售台F-16飛彈　總價近190億元
沒蛋可賣！　新竹名店宣布「停業10天」
1200元預計6月發！　「這4個月出生」也能領
董至成認了「包養酒店妹8年」！　痛揭離婚主因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鋼捲脫落…貨車瞬間變「翹翹板」誇張影片曝！駕駛遭震昏送醫

女警+緝菸犬扮遛狗！牠們聞出192萬支私菸+10噸菸草　主嫌恐罰千萬

宜蘭蔥油餅現況曝！連3天拉鐵門　鄰居嘆：相信老闆夫婦也受傷害

快訊／台南市議會正副議長賄選暴力案　邱莉莉、林志展等10人起訴

基隆港聯結車撞人！男下車作業左腳遭輾「粉碎性骨折」　滿手是血

恐怖情人威脅分手砲！蜂蜜水摻FM2性侵得逞還錄下過程

「幽靈前手」誆讓渡金　竹北房仲海削450萬！檢察官出重手

山友攻頂玉山腳扭傷骨折　消防緊急救援...直升機吊掛就醫

老母中風送醫塞車陣中！還好遇到警車　一路鳴笛開道救命

餐點來了...噁大叔竟對長髮外送員「露鳥」！結果他是男的

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

剪刀對準後挖出蝦囊！快手處理泰國蝦超療癒

柳演錫上《RM》真的是遊戲黑洞　突暴氣：連人權都沒有嗎！

柯佳嬿不生「幹嘛擔心別人卵子」　跟坤達「牽手逛街」破婚變謠言

徐乃麟聽到缺蛋：多養點雞吧XD　徐新洋9月辦婚禮..他費用全包

鋼捲脫落…貨車瞬間變「翹翹板」誇張影片曝！駕駛遭震昏送醫

女警+緝菸犬扮遛狗！牠們聞出192萬支私菸+10噸菸草　主嫌恐罰千萬

宜蘭蔥油餅現況曝！連3天拉鐵門　鄰居嘆：相信老闆夫婦也受傷害

快訊／台南市議會正副議長賄選暴力案　邱莉莉、林志展等10人起訴

基隆港聯結車撞人！男下車作業左腳遭輾「粉碎性骨折」　滿手是血

恐怖情人威脅分手砲！蜂蜜水摻FM2性侵得逞還錄下過程

「幽靈前手」誆讓渡金　竹北房仲海削450萬！檢察官出重手

山友攻頂玉山腳扭傷骨折　消防緊急救援...直升機吊掛就醫

老母中風送醫塞車陣中！還好遇到警車　一路鳴笛開道救命

餐點來了...噁大叔竟對長髮外送員「露鳥」！結果他是男的

坦然面對228歷史　蔣萬安：盡可能加以公開史料

普丁：正在籌備見習近平　盼能展示莫斯科地鐵大環線

「殘殺懷孕8月女星16刀」成歷史血案！邪教女73歲逝　美國夯片靠她改編

鋼捲脫落…貨車瞬間變「翹翹板」誇張影片曝！駕駛遭震昏送醫

旅宿績效出爐！六都「台中市墊底」只拿乙等　彰化縣全台最差

搶救更多生命！產官學3方合作　首創手術資訊化AI平台

劉亞仁染4毒2年前受訪「表情誇張、字句反覆」　專家：恐有毒癮！

快訊／美國189.5億對台軍售案　外交部已收到正式通知

女警+緝菸犬扮遛狗！牠們聞出192萬支私菸+10噸菸草　主嫌恐罰千萬

男將「活跳跳鰻魚」放入肛門治便祕　牠腹中垂死掙扎！腸子穿破洞

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

社會熱門新聞

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

宜蘭蔥油餅爆料者再發聲！盼別再有受害者

台南凌晨火燒車　焦屍仰躺路邊

快訊／「瘋琴」公司遭開槍！槍手投案

清水警連假抓超速250件進帳40萬

獨／廢輪胎丟砸清潔員！機車行鐵門拉下避風頭

快訊／上班注意！國1「2車追撞」打橫　回堵7公里

代購只賺80元　衰男要蹲3年10個月牢

高雄男肇事落跑被逮竟說「我也會怕」

法官讚恐嚇犯光明磊落男子漢　苦苓：對加害人崇拜

江湖流傳「一瘋一神經」！十大要犯瘋琴公司遭開槍

婚禮大伯搶坐主桌　新娘怒公審「沒見出錢出力」GG了

丟丟妹離婚了！確定掰了王心正3年婚

13歲女學生遭10名學長姐「蛋黃淋頭」霸凌

更多熱門

相關新聞

購屋族最易忽略的房市明燈　專家指：實質「火車頭」是它

購屋族最易忽略的房市明燈　專家指：實質「火車頭」是它

商用不動產的關注度一向不高，但它其實與市井小民息息相關，購屋族能觀察相關指標，作為買房的重要參考。最新一集《地產詹哥老實說》邀請高力國際業主代表服務部董事黃舒衛，他論證，商用不動產其實才是真正的「火車頭」。

竹科植被+路面也結冰　液態氮水氣釀瞬間低溫

竹科植被+路面也結冰　液態氮水氣釀瞬間低溫

關鍵字：

房地產竹科換屋賣房買房

讀者迴響

熱門新聞

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

麥當勞新菜單停賣9大品項！

除毛前再想想！婦科醫：並不鼓勵

威力彩飆10億　民俗專家2生肖最旺

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

不只大麻、牛奶針！劉亞仁驗出4種毒品反應

《超偶》冠軍驚爆瞞婚多年！

建商喬25年未果　松江「都更孤島」想通了求售1.6億

LINE隱藏版！「6款可愛貼圖」快下載　能爽用半年

宜蘭蔥油餅爆料者再發聲！盼別再有受害者

蔥油餅永久停業改回已打烊　負評全刪

董至成認了「包養酒店妹8年」！悲痛揭離婚主因

男友出門「求放跳蛋」壞壞！她心軟點頭　結局神轉

斷開曹佑寧「前女友繼續被罵」！

更多

最夯影音

更多
男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉
原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面