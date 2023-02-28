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竹科驚見結冰奇景！聯亞液態氮水氣釀瞬間低溫　驚險4hrs終排除

▲▼竹科聯亞28日上午發生水蒸氣外洩壟罩道路，中午完全排除。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹科聯亞28日上午發生水蒸氣外洩壟罩道路，消防隊連忙出動機具排除狀況。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、蔡怡萍／新竹報導

位於新竹科學園區的聯亞科技公司，28日上午發生液態氮水蒸氣外洩事件，造成水蒸氣壟罩周邊道路，呈現一片霧茫茫的「雲海」景象，經過消防局利用排煙機通風、水霧噴灑氮氣設備蒸發器升溫等方式，於中午12點半完全將水蒸氣排除，道路恢復正常通行。

▲▼新竹科學園區力行路28日上午發生不明氣體外洩，白色煙霧瀰漫道路，經確認為無害液態氮洩漏造成的水氣。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲新竹科學園區28日上午發生氣體外洩，白色煙霧瀰漫道路，經確認為無害液態氮洩漏造成的水氣。（圖／記者蔡文淵翻攝）

聯亞指出，廠內原有4組製氮機，2提供應台積電等竹科廠氣體氮，2台供應槽車罐裝液體氮，但今日竹科的氣體製氮機一台歲修、一台臨時故障，因此工作人員以槽體製氮機將液體氮轉換成氣體氮繼續供應竹科廠需求，但卻在轉化過程中液體氮超過負載量，才導致大量低溫蒸汽外洩。

新竹市消防局於上午7時15分獲報後，緊急派出人車前往處理，出動多部排煙機通風、水霧噴灑氮氣設備蒸發器升溫等方式排除煙霧，現場已於12時31分全數排除，起初一度研判可能為氮氣洩漏，經確認廠區氮氣並無外洩情形，為輸送過程蒸發器低溫造成水氣凝結之正常物理現象。

▲▼新竹科學園區力行路28日上午發生不明氣體外洩，白色煙霧瀰漫道路，經確認為無害液態氮洩漏造成的水氣。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲出動排煙機將現場水蒸氣吹散。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼竹科聯亞28日上午發生水蒸氣外洩壟罩道路，中午完全排除。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲水蒸氣外洩壟罩附近路面，至中午全數清除完畢。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

消防局表示，經確認為供應園區各家公司之氣體廠商之2部製氮設備，其中1部於今（28）日排定歲修，僅剩1部運轉，結果不明原因發生故障，廠商緊急調度儲槽輸送氮氣因應，輸送過程由液態氮轉為氣體時的吸熱反應、造成空氣中大量水氣凝結，而產生今日的霧霾現象，其中低溫水氣飄散在地面附近也造成植披及地面結冰，皆為正常物理現象，民眾無需驚慌。

另外，廠商表示，目前已協調同業支援氣體輸送，並預計於本日18時完成製氮機歲修並復工，不會再有大量霧氣飄出之狀況發生。

▲▼竹科聯亞28日上午發生水蒸氣外洩壟罩道路，中午完全排除。（圖／記者陳凱力翻攝）

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