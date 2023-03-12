瓦格納稱逼近巴赫姆特市中心　俄軍轟烏南赫松3死

▲瓦格納聲稱逼近巴赫姆特市中心。（圖／路透）



文／中央社

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津宣稱，集團旗下軍隊已逼近烏克蘭東部城市巴赫姆特市中心，同時，烏克蘭當局指出，俄軍砲擊烏國南部赫松市，造成3人死亡、2人受傷。

●瓦格納集團宣稱 軍隊逼近巴赫姆特市中心

俄羅斯瓦格納（Wagner）傭兵集團負責人普里格津（Yevgeny Prigozhin）在11日張貼上網的影音中說，集團旗下軍隊已逼近前線熱點城市巴赫姆特（Bakhmut）市中心。

普里格津在通訊軟體Telegram張貼的這個影音中現身，他站在一座高聳建築物的屋頂上，據稱當地就是巴赫姆特。

他在影片中指著遠處一座建築物說：「那就是市政府大樓，也就是市中心，距離我的位置1公里又200公尺遠。」

瓦格納傭兵是俄羅斯進攻巴赫姆特等烏克蘭東部城市的先頭部隊，巴赫姆特戰役已成為俄軍侵烏一年來最漫長和最血腥的戰鬥。

●俄軍砲擊烏克蘭南部赫松市 釀3死2傷

烏克蘭當局指出，俄羅斯軍隊11日砲擊烏國南部赫松市（Kherson），造成3人死亡、2人受傷。

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在通訊軟體Telegram發文表示：「俄羅斯恐怖分子再度砲擊赫松市。」

他還貼出一張照片，可以看到一輛燒焦的汽車旁邊有消防人員。

赫松地區軍事當局首長普羅克丁（Oleksandr Prokudin）說道，一輛汽車被砲彈擊中並起火，因此造成傷亡。

▲烏軍視角的巴赫姆特（Bakhmut）。（圖／路透）



●烏克蘭：巴赫姆特戰事牽制俄精銳 有利烏軍反攻

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚表示，烏軍決定要在已成瓦礫堆的巴赫姆特繼續戰鬥，因為這能在牽制俄國最精銳的部隊，並在烏國展開春季大反攻前削弱俄軍。

澤倫斯基顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）的這番說法，是本週基輔當局的戰略轉變－要繼續捍衛這座烏東小城的最新訊號。由於莫斯科試圖取得半年多來第一個重大勝利，巴赫姆特淪為俄烏戰火最激烈的戰場。

波多利雅科在義大利「新聞報」（La Stampa）刊出的訪問中說：「俄羅斯改變了戰術，他們將很大一部分訓練有素的軍事人員、還保有的專業軍隊及雇傭兵集中到巴赫姆特。」

「為此我們有兩大目標，也就是要盡可能減少他們的精銳人員，把他們套牢在幾場令人疲乏的戰鬥中、阻撓他們的攻勢，並將我們的資源集中在別的地方，以進行春天的反攻。」

波多利雅科還說，如今巴赫姆特在這方面效果極佳，甚至超越它原本的關鍵任務。

●加拿大禁止進口俄國鋁鋼 盼切斷俄烏戰爭資金

加拿大政府10日宣布禁止從俄羅斯進口鋁和鋼相關產品，為的是不讓俄國獲取資金投入對烏克蘭的戰爭。

根據加拿大政府最新數據，2021年從俄羅斯進口相關產品的金額約為2.5億加幣（約新台幣55.6億元），分別是4500萬加幣的鋁，和2.13億加幣的鋼材。

美國上月宣布針對俄羅斯鋁課徵200%的進口關稅，今天開始生效。歐洲聯盟去年也已禁止進口俄羅斯鋼材。

加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）在聲明中說：「加拿大和夥伴們已對俄羅斯中央銀行實施制裁措施，並對俄羅斯石油及天然氣設定價格上限。」

她還說：「我們現在要與美國今天採取的行動一致，確保（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）不能藉由銷售鋁和鋼給加拿大，來為他的戰爭籌資。」