　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

瓦格納稱逼近巴赫姆特市中心　俄軍轟烏南赫松3死

▲▼俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）發布影片稱，瓦格納成員進入烏克蘭巴赫姆特。（圖／路透）

▲瓦格納聲稱逼近巴赫姆特市中心。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津宣稱，集團旗下軍隊已逼近烏克蘭東部城市巴赫姆特市中心，同時，烏克蘭當局指出，俄軍砲擊烏國南部赫松市，造成3人死亡、2人受傷。

●瓦格納集團宣稱 軍隊逼近巴赫姆特市中心
 俄羅斯瓦格納（Wagner）傭兵集團負責人普里格津（Yevgeny Prigozhin）在11日張貼上網的影音中說，集團旗下軍隊已逼近前線熱點城市巴赫姆特（Bakhmut）市中心。

普里格津在通訊軟體Telegram張貼的這個影音中現身，他站在一座高聳建築物的屋頂上，據稱當地就是巴赫姆特。

他在影片中指著遠處一座建築物說：「那就是市政府大樓，也就是市中心，距離我的位置1公里又200公尺遠。」

瓦格納傭兵是俄羅斯進攻巴赫姆特等烏克蘭東部城市的先頭部隊，巴赫姆特戰役已成為俄軍侵烏一年來最漫長和最血腥的戰鬥。

●俄軍砲擊烏克蘭南部赫松市 釀3死2傷
 烏克蘭當局指出，俄羅斯軍隊11日砲擊烏國南部赫松市（Kherson），造成3人死亡、2人受傷。

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在通訊軟體Telegram發文表示：「俄羅斯恐怖分子再度砲擊赫松市。」

他還貼出一張照片，可以看到一輛燒焦的汽車旁邊有消防人員。

赫松地區軍事當局首長普羅克丁（Oleksandr Prokudin）說道，一輛汽車被砲彈擊中並起火，因此造成傷亡。

▲▼烏軍視角的巴赫姆特（Bakhmut）。（圖／路透）

▲烏軍視角的巴赫姆特（Bakhmut）。（圖／路透）

●烏克蘭：巴赫姆特戰事牽制俄精銳 有利烏軍反攻
 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚表示，烏軍決定要在已成瓦礫堆的巴赫姆特繼續戰鬥，因為這能在牽制俄國最精銳的部隊，並在烏國展開春季大反攻前削弱俄軍。

澤倫斯基顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）的這番說法，是本週基輔當局的戰略轉變－要繼續捍衛這座烏東小城的最新訊號。由於莫斯科試圖取得半年多來第一個重大勝利，巴赫姆特淪為俄烏戰火最激烈的戰場。

波多利雅科在義大利「新聞報」（La Stampa）刊出的訪問中說：「俄羅斯改變了戰術，他們將很大一部分訓練有素的軍事人員、還保有的專業軍隊及雇傭兵集中到巴赫姆特。」

「為此我們有兩大目標，也就是要盡可能減少他們的精銳人員，把他們套牢在幾場令人疲乏的戰鬥中、阻撓他們的攻勢，並將我們的資源集中在別的地方，以進行春天的反攻。」

波多利雅科還說，如今巴赫姆特在這方面效果極佳，甚至超越它原本的關鍵任務。

●加拿大禁止進口俄國鋁鋼 盼切斷俄烏戰爭資金
 加拿大政府10日宣布禁止從俄羅斯進口鋁和鋼相關產品，為的是不讓俄國獲取資金投入對烏克蘭的戰爭。

根據加拿大政府最新數據，2021年從俄羅斯進口相關產品的金額約為2.5億加幣（約新台幣55.6億元），分別是4500萬加幣的鋁，和2.13億加幣的鋼材。

美國上月宣布針對俄羅斯鋁課徵200%的進口關稅，今天開始生效。歐洲聯盟去年也已禁止進口俄羅斯鋼材。

加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）在聲明中說：「加拿大和夥伴們已對俄羅斯中央銀行實施制裁措施，並對俄羅斯石油及天然氣設定價格上限。」

她還說：「我們現在要與美國今天採取的行動一致，確保（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）不能藉由銷售鋁和鋼給加拿大，來為他的戰爭籌資。」

ET快訊
中華隊戰古巴搶晉級！先發出爐
也被2萬球迷嚇到？　荷蘭教頭：我希望沒有啦
中華隊2連勝！　4大超商「咖啡、霜淇淋買1送1」限時搶

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

瓦格納稱逼近巴赫姆特市中心　俄軍轟烏南赫松3死

俄軍在巴赫姆特已「陣亡30000人」　主力被牽制有利烏軍反攻

AUKUS潛艦合約帶來就業　澳總理：南澳州將大受惠

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

奧客嫌55元陽春麵太貴　老闆改擺盤...身價秒飆高

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

小S激吻吳慷仁畫面曝光　《此時此刻》全是大咖卡司

媽參加婚禮熟練跳黑桃A　兒傻眼：我媽在幹嘛^^

瓦格納稱逼近巴赫姆特市中心　俄軍轟烏南赫松3死

俄軍在巴赫姆特已「陣亡30000人」　主力被牽制有利烏軍反攻

AUKUS潛艦合約帶來就業　澳總理：南澳州將大受惠

宮廷劇常叫「萬歲爺、娘娘」在唐朝查無此人！亂叫小心仗刑一百

台中市府廣場大螢幕轉播經典賽「台荷大戰」　5000球迷湧入觀戰

《戀與製作人》主題Café白色情人節心動上菜、滿額贈冷燙炫金紀念色紙

吳哲源「月薪12萬」壓制大聯盟打線　0失分好投荷蘭教頭都說讚

中華隊2連勝！「8大祭品文」時間地點一次看　雞排珍奶領到手軟

田馥甄凍齡女神美貌秘訣靠「不要龜毛」！自曝保養走豪氣路線

美國佛州參議會通過決議　呼籲與台灣簽署雙邊貿易協定

鵝媽媽新莊公園孵蛋「生7顆全被搶」　照片掀眾怒：有缺成這樣

男虐殺5隻貓　遭圍毆「逼吃貓屎」！大便抹臉畫面曝光

春季人氣新香：Jo Malone東方花園系列、嬌蘭花草水語「盛採限定版」

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

軍武熱門新聞

俄軍在巴赫姆特已「陣亡30000人」

瓦格納稱逼近巴赫姆特市中心　俄軍轟烏南赫松3死

AUKUS潛艦合約帶來就業　澳總理：南澳州將大受惠

神秘簡訊曝T-91槍機遺失內幕：已短少9個月

土耳其仍不點頭　芬蘭瑞典入北約案一延再延

俄軍事專家：時間站在烏克蘭這邊

南韓官方證實　放行波蘭蟹式自走砲供烏克蘭

與北京有默契？美軍轟炸「東突」

親俄官員稱：烏克蘭失去巴赫穆特遲早的事

加援烏裝甲運兵車 德美要求對方先出主戰坦克

北約秘書長：巴赫姆特未來幾天可能淪陷

俄烏戰爭　再拖恐變下一個越戰

北約估計俄軍在巴赫姆特「陣亡人員5:1」

空軍上將涉共諜！　前司令驚傳二度見中共國安官員

更多熱門

相關新聞

美媒體人稱台灣快成太平洋的烏克蘭　國防部：編造內容粗陋不堪

美媒體人稱台灣快成太平洋的烏克蘭　國防部：編造內容粗陋不堪

針對美國媒體人嘉蘭尼克森（Garland Nixon）近日在推特表示台灣快成為太平洋的烏克蘭一事被國內媒體做為報導，國防部今（11日）表示，嘉蘭尼克森所引述內容源自俄羅斯國營媒體Radio Sputnik，長期為俄羅斯官方宣傳工具；其言論聳動不實，充斥各種詆毀民主自由價值偏見，操弄仇恨對立，為美國在內等民主國家警示為威權主義喉舌。

俄軍在巴赫姆特已「陣亡30000人」

俄軍在巴赫姆特已「陣亡30000人」

AUKUS潛艦合約帶來就業　澳總理：南澳州將大受惠

AUKUS潛艦合約帶來就業　澳總理：南澳州將大受惠

烏軍「巴赫姆特戰事」牽制俄精銳！　有利反攻

烏軍「巴赫姆特戰事」牽制俄精銳！　有利反攻

台灣變「太平洋烏克蘭」？　外交部：不可信的新聞來源

台灣變「太平洋烏克蘭」？　外交部：不可信的新聞來源

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

中華隊勝荷蘭　晉級8強有兩條路

中華隊2勝！4大超商買1送1優惠包快收

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

中華隊晉級關鍵！派陳仕朋打古巴

曬衣一陣涼！鄰居光腳站窗邊偷看

吳哲源替補繳賽揚身手　林岳平：我的福氣

被2萬球迷嚇到？荷教頭：希望沒有啦

台灣投手表現驚豔！荷教頭讚到不行

張育成滿貫砲中華隊累積海灌25分　刷新WBC隊史紀錄

水溝撈出濕淋淋小貓　蛻變絕美精靈

中職MVP林立最多安　證明中職打者

即／台南停車場傳「舉槍輕生」　送醫搶救中

驚見老公「猛聞內褲還舔」！她原地嚇傻：怎面對

女落軌「連7列車駛過」無人知　屍體隔日才被發現

妹子「下面超大包」！她嚇瘋：男友說我有GG

更多

最夯影音

更多
外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴
中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面