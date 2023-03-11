俄軍在巴赫姆特已「陣亡30000人」　主力被牽制有利烏軍反攻

▲俄軍在巴赫姆特（Bakhmut）已經陣亡至少3萬人。圖為烏軍視角的巴赫姆特。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

前高級軍事情報官員英格雷（Philip Ingram）透露，俄軍在巴赫姆特（Bakhmut）已經至少陣亡30000人。另外烏克蘭總統澤倫斯基的一名顧問也表示，俄軍主力被牽制在巴赫姆特，將有利於烏軍的春季反攻。

根據英國媒體天空新聞（Sky News）報導，英格雷表示，巴赫姆特是距離前線1,200 公里處的微不足道小城市，俄羅斯人將其視為進入更多城市，包括克拉莫托斯克（Kramatorsk）和斯拉夫揚斯克（Sloviansk）的墊腳石，因此繼續前進，試圖佔領頓巴斯的其他地區

英格雷分析，這樣烏克蘭就可以為它在其他地方「想做的事情」做充分準備，因為俄羅斯的所有注意力似乎都集中在這座小城市上。

《路透社》引述《義大利新聞報》（La Stampa newspaper）的報導指出，烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak r），俄羅斯改變了戰術，他們將很大一部分訓練有素的軍事人員、還保有的專業軍隊及雇傭兵集中到巴赫姆特。

波多利雅科說，「為此我們有兩大目標，也就是要盡可能減少他們的精銳人員，把他們套牢在幾場令人疲乏的戰鬥中、阻撓他們的攻勢，並將我們的資源集中在別的地方，以進行春天的反攻。」