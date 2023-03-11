台灣變「太平洋烏克蘭」？　外交部：不是可信賴的新聞來源

▲外交部駁斥外媒記者指台灣快成為太平洋的烏克蘭。（資料照／記者季相儒攝）

記者陳家祥／台北報導

美國媒體人Garland Nixon日前在推特透露美國總統拜登的「毀台論」，近日又在推特指稱台灣快成為太平洋的烏克蘭。針對有媒體引述該推文，外交部11日回應，該帳號貼滿各種聳動謾罵美國政府的貼文，也充斥攻擊詆毀其他民主國家的偏激言論，「任何自律自重的新聞媒體也一定可以輕易判斷，這絕對不是正常或是可信賴的新聞來源」。

外交部重申，該「美國媒體人」實際是隸屬於俄羅斯國營媒體Radio Sputnik，是俄羅斯官媒Rossíya Segódnya集團的一部分，長期以來一直擔任俄羅斯官方宣傳工具。

外交部指出，該帳號不僅貼滿各種聳動謾罵美國政府的貼文，也充斥攻擊詆毀其他民主國家的偏激言論；任何自律自重的新聞媒體也一定可以輕易判斷，這絕對不是正常或是可信賴的新聞來源。

外交部說，特定媒體及人士之前以該帳號貼文為依據，對外誤導稱美國白宮有「毀滅台灣」計畫的報導，已經是荒腔走板，不值一駁。但為維護台美合作的正面意義，外交部和美方均曾出面澄清，盼假訊息攻勢到此為止。

外交部表示，然而該帳號現再度編造離譜謠言，國內特定媒體倘在此時再度主動配合推波助瀾，則已淪為散布謠言的工具，不僅令人心寒，也將為絕大多數有媒體判讀能力的國人所唾棄。

外交部再次呼籲特定媒體負起應有的社會責任，切勿一再刻意挑撥民眾不安情緒，並與境外敵對勢力合流，破壞台灣民眾自我防衛的決心。